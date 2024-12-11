قفزة في مبيعات سيارات فيات خلال عام 2024

استطاعت فيات أن تحافظ على ريادتها في تركيا بحصة سوقية بلغت 11.5%، وكذلك في الجزائر بحصة سوقية بلغت 60%. وتتصدر مبيعات السوقين على التوالي سيارات فيات تيبو ودوبلو.

وتعزز "فيات" ريادتها بفضل النتائج البارزة التي حققتها خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام في أسواقها المحلية بأمريكا الجنوبية، وأوروبا –رغم تحديات المرحلة الانتقالية– والشرق الأوسط وإفريقيا.



العلامة التجارية تتصدر أسواقها الأربعة "المحلية" بحصة سوقية تبلغ 20.9% في البرازيل، 11% في إيطاليا، 11.5% في تركيا، و60% في الجزائر.



وفي ذات السياق المتصل قال أوليفييه فرانسوا، الرئيس التنفيذي لفيات والمدير العالمي للتسويق في ستيلانتس، إن سيارات فيات خلال 11 شهر من عام 2024، ارتفعت مبيعاتها في العالم بشكل ملحوظ، لافتا الي ان في أسواق أوروبا، واجهنا تحديات مرحلة انتقالية، حيث توقفت بعض الطرازات منتصف عام 2024 بينما نستعد لإطلاق "جراند باندا" و"500 هايبرد" في عام 2025. ومع ذلك، تظل "فيات" العلامة الرائدة في إيطاليا مدعومة بالأداء القوي لطراز باندا وريادتنا في قطاع المركبات التجارية. وفي الشرق الأوسط وأفريقيا، واصلنا دورنا الريادي في كل من تركيا والجزائر".



البرازيل

تتصدر "فيات" السوق البرازيلية بأعلى حجم سنوي على الإطلاق في قطاع الشاحنات الصغيرة، حيث تم تسجيل أكثر من 182 ألف وحدة مع حصة سوقية فعلية بلغت 42.8%، وتعتبر سيارة فيات سترادا الرائدة بأكثر من 128 ألف وحدة مباعة.



في نوفمبر، أنهت العلامة الشهر ببيع 49 ألف سيارة، متفوقة بـ 7500 سيارة عن أقرب المنافسين، بحصة سوقية بلغت 20.2%.

ومنذ بداية العام، حققت "فيات" مبيعات تجاوزت 471 ألف سيارة، متفوقة بـ 109 آلاف وحدة عن أقرب المنافسين، هذا العام، تحتل ثلاث طرازات من "فيات" مراكز ضمن أفضل 10 سيارات مبيعًا:

• فيات سترادا

• فيات أرجو (المركز الخامس بـ 84 ألف وحدة مباعة)

• فيات موبي (المركز الثامن بـ 62 ألف وحدة مباعة تقريبًا)

إيطاليا

وتمكنت فيات في ايطاليا من بيع مليقرب من 9.4%، وفي قطاع المركبات التجارية بحصة سوقية بلغت 23.8%، مما يمنحها حصة إجمالية تبلغ 11%، ويرجع ذلكً بفضل مبيعات فيات باندا التي حافظت على المركز الأول في فئة السيارات الصغيرة بحصة سوقية بلغت 58.5% في نوفمبر، و55.7% منذ بداية العام.

• فيات توبولينو: تتصدر سوق العربات الكهربائية بحصة بلغت 37% من يوليو إلى نوفمبر.



وفي قطاع المركبات التجارية، يحتل دوكاتو المركز الأول بحصة بلغت 24.3%، بينما يأتي دوبلو في الصدارة بحصة 26%.

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