رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين اليوم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 49 مكرر (د)، الصادر في 12 ديسمبر 2024، قرارين جديدين اليوم لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن استبدال خرائط مشروع إنشاء محور منفلوط على النيل ومداخله ومخارجه فى نطاق محافظة أسيوط، وباعتبار مشروع إنشاء الخط الأول للقطار الكهربائى السريع من أعمال المنفعة العامة.

- قرار رئيس مجلس الـوزراء رقم 3929 لسنة 2024، بشأن إستبدال الخرائط المساحية والكشـوف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2022، بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروع إنشاء محور منفلوط على النيل ومداخله ومخارجه فى نطاق محافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4077 لسنة 2024، باعتبار مشروع إنشاء الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة- العاصمة الإدارية- العلمين- مطروح) فى المسافة من برج العرب وحتى مطروح بطول 296 كم، فى نطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح بمساره، ومرافقه وجميع منشـــآته من محطات للركاب بما تحتويه من منشـــآت لخدمة الجماهير، ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالى وورش للعمرة الجسيمة والخفيفة ووحدات التحكم المركزى وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع، من أعمال المنفعة العامة.

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