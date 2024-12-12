الخميس 12 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

وزير الأوقاف يلتقي وكيل الوزارة بكفر الشيخ ويؤكد أهمية تحسين الأداء العلمي للأئمة

وزير الأوقاف يلتقي
وزير الأوقاف يلتقي مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ

التقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الشيخ معين رمضان يونس، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة سبل تعزيز الانضباط الإداري والدعوي، بحضور الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني. 

وزير الأوقاف يلتقي مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ

وفي خلال اللقاء عرض مدير المديرية أوضاع العمل داخل المديرية، والتحديات التي تواجهها، ووجه وزير الأوقاف بوضع حلول عملية للتحديات؛ ضمانًا لاستمرارية الأداء بجودة وكفاءة.

وأكد وزير الأوقاف أهمية تحسين الأداء العلمي والدعوي للأئمة، مشددًا على ضرورة الارتقاء بمستواهم الفكري والعلمي لتحقيق رسالة دينية مستنيرة، ومشيرًا إلى أهمية العناية بمظهر الأئمة وسلوكهم، ومشددًا على دورهم في تعزيز القيم السلوكية والاجتماعية؛ ما يجعلهم قدوة حسنة للمجتمع.

 وزير الأوقاف يوجه بضرورة تعزيز بيئة العمل داخل المديرية وتوفير الأدوات اللازمة لتحسين الأداء الإداري 

وجه وزير الأوقاف بضرورة تعزيز بيئة العمل داخل المديرية وتوفير الأدوات اللازمة لتحسين الأداء الإداري والدعوي على مستوى المديريات، مثنيًا على الجهود المبذولة داخل مديرية أوقاف كفر الشيخ، وداعيًا إلى مواصلة العمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المنشودة. 

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الوزير مع مديري المديريات؛ حرصًا على تحقيق الانضباط الإداري والدعوي في جميع قطاعات الوزارة.

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أسامة الأزهري الدكتور اسامة الازهري وزير الأوقاف مديرية أوقاف كفر الشيخ

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