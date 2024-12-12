وزير الأوقاف يلتقي وكيل الوزارة بكفر الشيخ ويؤكد أهمية تحسين الأداء العلمي للأئمة

التقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الشيخ معين رمضان يونس، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة سبل تعزيز الانضباط الإداري والدعوي، بحضور الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني.

وزير الأوقاف يلتقي مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ

وفي خلال اللقاء عرض مدير المديرية أوضاع العمل داخل المديرية، والتحديات التي تواجهها، ووجه وزير الأوقاف بوضع حلول عملية للتحديات؛ ضمانًا لاستمرارية الأداء بجودة وكفاءة.

وأكد وزير الأوقاف أهمية تحسين الأداء العلمي والدعوي للأئمة، مشددًا على ضرورة الارتقاء بمستواهم الفكري والعلمي لتحقيق رسالة دينية مستنيرة، ومشيرًا إلى أهمية العناية بمظهر الأئمة وسلوكهم، ومشددًا على دورهم في تعزيز القيم السلوكية والاجتماعية؛ ما يجعلهم قدوة حسنة للمجتمع.

وزير الأوقاف يوجه بضرورة تعزيز بيئة العمل داخل المديرية وتوفير الأدوات اللازمة لتحسين الأداء الإداري

وجه وزير الأوقاف بضرورة تعزيز بيئة العمل داخل المديرية وتوفير الأدوات اللازمة لتحسين الأداء الإداري والدعوي على مستوى المديريات، مثنيًا على الجهود المبذولة داخل مديرية أوقاف كفر الشيخ، وداعيًا إلى مواصلة العمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المنشودة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الوزير مع مديري المديريات؛ حرصًا على تحقيق الانضباط الإداري والدعوي في جميع قطاعات الوزارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.