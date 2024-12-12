الإفتاء تفتتح دورة التدريب على الفتوى لاتحاد الطلبة الإندونيسيين بالقاهرة

افتتحت دار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، دورة التدريب على الفتوى، التي تعقدها لاتحاد الطلبة الإندونيسيين بالقاهرة.

وحضر الجلسة الافتتاحية: الدكتور علي عمر، رئيس القطاع الشرعي بـدار اﻹفتاء المصرية، نائبًا عن الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، والشيخ محمود أبو العزايم، مدير مركز التدريب بدار اﻹفتاء المصرية.

ونقل الدكتور علي عمر للحضور ترحيب الدكتور نظير عياد -مفتي الديار المصرية- باتحاد الطلبة الإندونيسيين في دار الإفتاء المصرية، مبيِّنًا أن دار الإفتاء المصرية تُعَدُّ واحدةً من أقدم وأعرق المؤسسات الإفتائية في العالم، وبيتَ الخبرة الرائدَ في مجال الإفتاء، وقد تميزت عبر تاريخها بتنوع أعمالها وتطوُّر أساليبها، مما يعكس حرفيتها وتراكم خبراتها.

وأشار إلى أنه مع تولي الدكتور نظير عياد، حفظه الله تعالى، منصب مفتي الديار المصرية، وَضَعَ استراتيجيةً طموحةً لتطوير أعمال الدار وتحسين أدائها، ساعيًا لتجويد كافة الخدمات الإفتائية والعلمية، بما يواكب تطلعات المسلمين ويعزز دَور الدار محليًّا ودوليًّا، وأن هذا ما درجت عليه دار الإفتاء المصرية؛ أن يسلِّم الجِيلُ السابقُ الأمانةَ لمن بعده من الأجيال، لتظل مسيرة التطوير والتحسين مستمرة ممتدة في خدمة الدين ونقل رسالة الشرع الشريف إلى العالمين.

التدريب على الفتوى إحدى الركائز الأساسية التي تضمن استمرارية المؤسسة

وذكر في كلمته أنَّ التدريب على الفتوى إحدى الركائز الأساسية التي تضمن استمرارية المؤسسة في أداء رسالتها الشرعية والوطنية، وأن جهود دار الإفتاء المصرية لا تقتصر على تدريب كوادرها الداخلية، بل تتسع لتشمل تقديم الدعم والتدريب للراغبين في التخصص في الإفتاء من مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا الإطار جاءت هذه الدورة التدريبية على الفتوى بالتنسيق مع سفارة دولة إندونيسيا واتحاد الطلبة الإندونيسيين بالقاهرة، والتي تعد نقطة هامة في سبل دعم العلاقات المصرية الإندونيسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.