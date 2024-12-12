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البترول توقع اتفاقية لإعداد خارطة طريق لخفض انبعاثات الميثان

رئيس هيئة البترول
رئيس هيئة البترول أثناء التوقيع، فيتو
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شهد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، وهيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والسفير سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية والهجرة للشئون الأمريكية، مراسم توقيع اتفاقية منحة مقدمة من الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية بقيمة 959.006 دولار، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول لإعداد خارطة الطريق لخفض انبعاثات الميثان بقطاع البترول المصرى من خلال الاستشاري العالمي (Global S&P)، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

توقيع اتفاقية منحة مقدمة من الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول 

ووقع الاتفاقية المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والسيدة  اينوه ايبونج مديرة الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية، بحضور الجيولوجى علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة، وكارل كريس - المدير الإقليمي للشرق الأوسط، شمال أفريقيا، أوروبا وأوراسيا بالوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية، وجريتشن رانش ايفانز- مدير مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية.

خارطة طريق تفصيلية لخفض انبعاثات الميثان 

وعقب التوقيع، صرح المهندس كريم بدوى بأن توقيع الاتفاقية اليوم بين هيئة البترول والوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية لإعداد خارطة طريق تفصيلية لخفض انبعاثات الميثان من قطاع البترول، هو نتاج التعاون والعمل التكاملي بين وزارات الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ويعد تعاونا هاما واستراتيجيا بين مصر وأمريكا واستكمالًا للتعاون الممتد لعقود في كافة المجالات، وأضاف أن هذا الاتفاق يؤكد على أهمية مواجهة وخفض الميثان بالقطاع، ويساعد مصر على الالتزام بتعهداتها نحو تحقيق صفر انبعاثات وخفض الانبعاثات الكربونية، لافتًا إلى أن العالم سيستمر في الاعتماد على الوقود الأحفوري وسيظل ضمن مزيج الطاقة العالمى وعلينا ضمان عدم تأثير ذلك على كوكب الأرض وتوصيل الطاقة للجميع بأمان.

ومن جانبها، وجهت السفيرة هيرو مصطفى جارج الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والمهندس كريم بدوى وزير البترول وجهود وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية لتنفيذ هذا التوقيع الذى يعد أحد ثمار التعاون بين أمريكا ومصر، وأننا مستمرون في الاستثمار في مصر في كافة المجالات.

وأكدت مديرة الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية أن شراكة الوكالة مع قطاع البترول المصرى ذو قيمة كبيرة، وأن توقيع هذا الاتفاق في مجلس الوزراء المصرى يعكس أهمية ودعم هذه الشراكة ومدى أهمية هذا المشروع، حيث تعمل الوكالة كشريك التنمية في مصر ودعم جهود خفض الانبعاثات وتقليل الاحتباس الحرارى. 

ويتضمن نطاق أعمال المنحة توفير الدعم الفني لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول لإعداد خارطة طريق تفصيلية لخفض انبعاثات الميثان بقطاع البترول، والتي تتضمن تحديد الكميات الحالية من انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول وأهداف محددة لنسب الخفض لتلك الانبعاثات وجدول زمني لتحقيقها، وتحديد مشروعين لخفض انبعاثات الميثان ليتم تنفيذهما كأولوية أولى، بالإضافة إلى إعداد مقترحات لتشريعات أو سياسات داخلية لخفض انبعاثات الميثان بقطاع البترول.

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الاحتباس الحراري البترول والثروة المعدنية الهيئة المصرية العامة للبترول الحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول العاصمة الإدارية الجديدة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية الولايات المتحده الامريكيه هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة قطاع البترو

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