الخميس 12 ديسمبر 2024
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معلومات الوزراء يسلط الضوء على اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة (إنفوجراف)

اليوم العالمي للتغطية
اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان  “اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة”.

اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة 

وتزامنًا مع اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة 12 ديسمبر، مرور 5 سنوات على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى في 6 محافظات بتكلفة 51 مليار جنيه.

May be an image of ‎1 person, hospital and ‎text that says "‎_نعام_داش_وابر_نداهد 12 ديسمبر اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة أعلنته الأمم المتحدة للاحتفاء بالتغطية الصحية الشاملة وتأكيد ضرورة حصول الجميع على رعاية صحية جيدة ومعقولة التكلفة علميً 1.3 مليار شخص دفعوا إلى براثن الفقر نتيجة الفواتير الصحية المستحقة عليه.عليهم 4.5 مليارات شخص يفتقرون إلى الخدمات الصحية الأساسية. 2 مليار إجمالي الأشخاص الذين عانوا من صعب ات مالية شخص على علىدار مدار السنوات العشرين.السابقة WWW.IDSC.GOV.EGOOOOOCOO المصدر الأمم المتحدة رئاسة مجلس الوزرء الهينة العامة للرعاية الصحبة، ديسمبر 2024 1‎"‎‎
May be an image of ‎map and ‎text that says "‎5 سنوات على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر 80 o/ من منشآت 70 هيئة الرعاية الصحية تم اعتماده ختغار_داتوادر_ندزاهدر 51 جنيه مليار إجمالي تكلفة المرحلة الأولى. 57+ مليون إجمالي عدد الخدمات الطبية والعلاجية التي تم تقديمها من خلال 328 منشاة صحية 800 وعلاجية خدمة طبية تم استخدامها لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية معلافة ရိနို်းိ် قابيت تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى في:محافظات: بورسعيد الأقصر سماعيلية جنوب سيناء،أسوان، السويس. WWW.DSC.GOV.EGOOOOOCOO 2:المصدر الأ المتحدة- رتاسة مجل الوزرء الهينة العامة للرعاية الصحبة، دسمبر 2024‎"‎‎

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معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة التغطية الصحية الشاملة وزارة الصحة والسكان

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