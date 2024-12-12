معلومات الوزراء يسلط الضوء على اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان “اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة”.

اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة

وتزامنًا مع اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة 12 ديسمبر، مرور 5 سنوات على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى في 6 محافظات بتكلفة 51 مليار جنيه.

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