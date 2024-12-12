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أخبار مصر

معلومات الوزراء يرصد عدد المستفيدات من مبادرة صحة المرأة (إنفوجراف)

مبادرة صحة المرأة
مبادرة صحة المرأة

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان “55.5 مليون زيارة تم استقبالها لتلقي خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة صحة المرأة منذ إطلاقها في يوليو 2019 وحتى نهاية شهر نوفمبر 2024”.

خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة صحة المرأة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان استقبال 55 مليونًا و547 ألفًا و334 زيارة من السيدات، لتلقي خدمات الفحص والتوعية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ إطلاقها في شهر يوليو عام 2019 وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.

 

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معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء مبادرة صحة المرأة خدمات الفحص والتوعية وزارة الصحة والسكان

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