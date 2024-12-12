معلومات الوزراء يرصد نسبة المنشآت الفندقية العاملة بالطاقة النظيفة (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان “ 32 % من المنشآت الفندقية في مصر تعمل بالطاقة النظيفة”.

المنشآت الفندقية في مصر تعمل بالطاقة النظيفة

ويعمل نحو 32% من المنشآت الفندقية في مصر بالطاقة النظيفة، فيما تعمل جميع المنشآت الفندقية بشرم الشيخ بالطاقة النظيفة.

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