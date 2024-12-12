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مطار سفنكس الدولي يستقبل أولى رحلات شركة فلاي ناس القادمة من المدينة المنورة

مطار سفنكس الدولي
مطار سفنكس الدولي

استقبل اليوم مطار سفنكس الدولي أولى رحلات شركة فلاي ناس القادمة من المدينة المنورة والتي تحمل على متنها 146 راكبًا من جنسيات مختلفة.

مطار سفنكس الدولي يستقبل أولى رحلات شركة فلاي ناس 

ويأتي ذلك في ضوء خطة وزارة الطيران المدني المستمرة بمواصلة تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية لتنمية الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلي مصر وزيادة أعداد الركاب القادمين عبر مطارات المقاصد السياحية المصرية. 

وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه، حيث قام فريق العلاقات العامة وإدارة المطار باستقبال الركاب والترحيب بهم، وإنهاء إجراءات وصولهم بكل سهولة ويسر، هذا إلى جانب قيام طاقم الطائرة بتوزيع الهدايا التذكارية على الركاب على متن الطائرة. 

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تسير الشركة رحلتين أسبوعيا وذلك وفقًا لجداول التشغيل الفعلية بالمطار.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مطارات المقاصد السياحية المصرية.

وفي سياق آخر، نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الادارة المركزية، في تحرير ثلاثة محاضر ضبط جمركي في مطار سفنكس والصالة الموسمية، كان ذلك ضمن ٥٧ محضر ضبط جمركي تم تحريرها على مستوى الإدارة المركزية خلال شهر نوفمبر الماضي.

إحباط تهريب 24 هاتفا بحوزة راكبين في مطار سفنكس 

وأوضح مصدر جمركي: كانت المحاضر المحررة أرقام ١٠ و١١ بمطار سفنكس بقيادة حسام أبو الفضل شقوير القائم بأعمال مدير الجمرك، الاول ضد راكبة حاولت تهريب 16 آيفون، والثاني ضد راكب أخفى ثمانية تليفونات على جسده تم ضبطهم أثناء تفتيش الراكب ذاتيا.

وفي الصالة الموسمية قامت الإدارة الأولى بقيادة جهاد الوكيل مدير الإدارة ومدحت عبد الصبور وإيهاب عميرة نائبا المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٥٥ لسنة ٢٠٢٤ ضد راكب حاول تهريب ٢٣٤ وحدة وعبوة من المستلزمات الطبية.
وتم ذلك بالمشاركة مع إدارات الفحص بالاشعة برئاسة الدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لجمارك تكنولوجيا الالتزام، ومحمود جابر المشرف على إدارة الفحص بالأشعة بمطار سفنكس وبمتابعة مستمرة من الأستاذ الشحات غتوري رئيس المصلحة السابق وشريف الكيلاني نائب وزير المالية المشرف على مصلحة الجمارك.

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