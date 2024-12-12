الخميس 12 ديسمبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

اسعار الذهب
اسعار الذهب

أسعار الذهب، شهدت  أسعار الذهب ارتفاعًا بنحو 11 جنيها في منتصف تعاملات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 في الصاغة.        

أسعار الذهب اليوم  فى مصر

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ سعر  الذهب في الصاغة أولًا بأول. 

اسعار الذهب 
أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم بالمصنعية 

وهناك مصنعية على الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءًا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24، و22، و18.

 

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن.

سعر الذهب 
سعر الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 24 

 سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4422 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3870 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3318 جنيهات.

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2580 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12 

سجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2215 جنيهات للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1664 جنيهًا للبيع.

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار

 الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

  • يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

 

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