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شريف فاروق: توفير فرص عمل للشباب وصرف السلع التموينية بسيارات الخريجين

تفقد وزير التموين
تفقد وزير التموين

تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة اليوم، مشروع سيارات شباب الخريجين.

ويعد مشروع سيارات شباب الخريجين أحد المشروعات المعنية بتوفير فرص عمل للشباب وتقوم المنافذ المتنقلة بتوزيع السلع التموينية  الأساسية لأصحاب البطاقات التموينية من خلال ماكينات صرف السلع التموينية وكذلك توفير السلع الغذائية الحرة بنسبة تخفيض تصل 20% ويتم الدفع بها بالاماكن الاكثر احتياجًا بمراكز محافظة البحيرة.

 

 

ويساهم مشروع السيارات المتنقلة للسلع الغذائية في توسيع نطاق توزيع السلع كما يساعد المشروع في توصيل السلع الأساسية للمناطق الأكثر احتياجًا مما يحقق العدالة في توزيع السلع، كما يساهم في استقرار الأسعار من خلال تقديم السلع بأسعار تنافسية أو مدعومة في الأسواق المحلية.

كما يساهم المشروع في تنويع السلع حيث يتيح مشروع شباب الخريجين بيع سلع متنوعة تشمل السلع التموينية، والسلع الغذائية وغير الغذائية.

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