الخميس 12 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

بدء عرض الفستان الأبيض في سينمات السعودية اليوم

فيلم الفستان الأبيض،
فيلم الفستان الأبيض، فيتو

تستقبل دور العرض السينمائي في السعودية اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر الجاري، عرض فيلم “الفستان الأبيض” بطولة الفنانة ياسمين رئيس، وذلك بعد طرحه بثلاثة أسابيع في دور العرض المصرية. 

فيلم الفستان الأبيض 

 كان الفيلم قد عرض لأول مرة ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي 2024 والتي اختتمت فعالياتها مطلع شهر نوفمبر الماضي، حيث شارك الفيلم ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان.

تدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر، والفيلم بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، ميمي جمال، سلوى محمد علي، ولبنى ونس، ومن إخراج وتأليف جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.

 

ياسمين رئيس

 الفنانة ياسمين رئيس تحدثت في تصريحات خاصة لـ" فيتو" في وقت سابق عن كواليس وتحضيرات الفيلم، قائلة: "عندما قرأت السيناريو والورق الخاص بالعمل كنت أرغب في معرفة كيف ستنتهي هذه الحدوتة بين الفتاتين.. ماذا فعلت وردة مع ابنة خالتها، وكيف سيقومون بحل المشكلة التي واجهتهم.. شعرت بأني متفاعلة مع القصة والحكاية، واستكملت قراءة الورق حتى النهاية بشغف كبير.. لذلك وافقت على تقديم هذه الشخصية وأعجبني الفيلم بالتأكيد".

وأضافت ياسمين رئيس عن تشبيه البعض لشخصية "وردة" في فيلم الفستان الأبيض بشخصية "هيام"، والتي قدمتها من قبل في فيلم فتاة المصنع، قائلة: "مطلقًا شخصية وردة غير شخصية هيام.. كفاية فرق السن اللي بينهم.. شخصية هيام كانت في العشرينات أما وردة فهي في الثلاثينات من عمرها".

وتابعت: "بالنظر إلى هيام ووجهها وعينيها وازاي عندها أمل في الحياة.. وعلى العكس ترى "وردة" اللي بتقلي بطاطس ويديها محروقة من استخدام الزيت.. خلاص بنت بقالها ٧ سنين في علاقة وعايزة تتجوز.. أما هيام فهمي البنت اللي بتقول أنا عندي 21 سنة وأحلى حاجة لما البنت تتم 21 سنة.. مفيش وجه مقارنة بين الشخصيتين إطلاقًا". 

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ياسمين رئيس فيلم الفستان الأبيض اسماء جلال جيلان عوف الفستان الابيض أحمد خالد صالح

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