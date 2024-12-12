المتحف المصري الكبير يوقع اتفاقية لحفظ التراث باستخدام التكنولوجيا الحديثة

وقع الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، اتفاقية تعاون بين المتحف والجامعة، وذلك في ضوء تكليفات شريف فتحي وزير السياحة والآثار لرفع كفاءة وقدرات العاملين بالوزارة وقطاع السياحة والآثار.

استخدام التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من الخبرات اليابانية

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات إدارة وحفظ التراث باستخدام التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من الخبرات اليابانية في هذا المجال، بالإضافة إلى تنظيم برامج لتدريب العاملين بالمتحف وطلاب الدراسات العليا المسجلين في برامج حفظ التراث بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وهي البرامج التي تم إعداد لوائحها الأكاديمية بالشراكة بين الخبراء المصريين واليابانيين.

حضر مراسم التوقيع إيموتو ساشيكو نائبة رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، والدكتور كاتو جين مدير مكتب جايكا بالقاهرة، وعدد من القيادات بهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" ومكتبها بالقاهرة، بالإضافة إلى قيادات المتحف المصري الكبير، وأساتذة من الجامعة المصرية اليابانية من الخبراء المصريين واليابانيين المسئولين عن برنامج إدارة التراث.

زيارة الأماكن المسموح بها في المتحف المصري الكبير

كما تم مناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين المتحف المصري الكبير والجامعة في عدة مجالات، ثم أجرى الحضور جولة داخل الأماكن والقاعات المسموح زيارتها بالمتحف في إطار تشغيله التجريبي، وأعربوا عن فخرهم بهذا الصرح الكبير الذي يمثل رمزًا للتعاون المثمر بين الحكومتين المصرية واليابانية، وهو ما يعكسه أيضًا التعاون بين الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والمتحف المصري الكبير.



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