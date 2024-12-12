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اقتصاد

شعبة المستوردين: نجاح أهداف الحكومة في خفض زمن الإفراج الجمركي مرهونة بتأهيل الموظفين

أحمد الملواني رئيس
أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية، فيتو

أكد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرارات الحكومة المصرية التي تهدف إلى خفض زمن الإفراج الجمركي للوصول إلى المعدلات العالمية تُسهم في تيسير الإجراءات على المستوردين، وبالتالي تساهم في زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات.

 

خفض زمن الإفراج الجمركي يُعزّز من تصنيف مصر في المؤشرات الدولية

وأشار إلى أن خفض زمن الإفراج الجمركي يُعزّز من تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، كما يحفز مناخ الاستثمار ويجذب الاستثمارات ويعظم القدرة التنافسية والإنتاجية.

الحكومة تعمل بشكل مستمر على تطوير المنظومة الجمركية تكنولوجيًا

وأوضح الملواني، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تطوير المنظومة الجمركية تكنولوجيًا من خلال تنفيذ أعمال الميكنة والتحول الرقمي، المتمثّل في نظام النافذة الواحدة، إضافة إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI).

الجمارك، فيتو
الجمارك، فيتو

موافقة رئيس الوزراء على عمل منظومة الإفراج الجمركي على مدار الأسبوع

 وتابع: إضافة إلى العديد من الإجراءات التي كان آخرها موافقة مجلس الوزراء على آلية العمل التي تضمن قيام جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي وفروع جميع البنوك بالموانئ بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الأسبوعية.

 

 أهمية القضاء على الروتين والبيروقراطية

وقال رئيس لجنة التجارة الخارجية إن نجاج جهود الحكومة في تقليص زمن الإفراج الجمركي مرهون بتأهيل الموظفين، مطالبًا بضرورة العمل على تأهيل العمالة بما يتوافق مع المستحدثات في القطاع، فضلًا عن أهمية القضاء على الروتين والبيروقراطية.

 

ضرورة تعزيز الثقافة الرقمية ونشر مفاهيم التحول الرقمي

وأشار إلى أن العنصر البشري يُعتبر المحور الأهم في تنفيذ استراتيجية الحكومة، ولذلك، أصبح من الضروري تعزيز الثقافة الرقمية ونشر مفاهيم التحول الرقمي والتمكين الرقمي، وكيفية الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة مثل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبلوك تشين، في تطوير الأعمال داخل بيئة العمل الحكومية.

 

أهمية العمل على ربط جميع الموانئ إلكترونيًا عبر منصة واحدة

وشدد على أهمية العمل على ربط جميع الموانئ إلكترونيًّا عبر منصة واحدة، بدلًا من أن يعمل كل ميناء بنظام مختلف.

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أهمية العمل بنظام النافذة الواحدة بالجمارك

وأضاف: مع العمل من خلال نظام النافذة الواحدة بالجمارك الذي يوفر قاعدة بيانات موحدة لكل الإجراءات الجمركية، يقلل بلا شك من زمن الإفراج الجمركي، ويقضي على الروتين، ويخفض تكلفة الإنتاج، مما يسهم في تحويل مصر إلى  منطقة لوجستية عالمية متطورة.

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