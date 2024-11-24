الأحد 24 نوفمبر 2024
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سياسة

الحكومة تكشف أهداف تعديل سجل المستوردين، فوزي: أي شركة تستورد للإنتاج معفاة من القيد

مناقشة تعديل قانون
مناقشة تعديل قانون سجل المستوردين، فيتو

كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.

مناقشة تعديل قانون سجل المستوردين

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.

اشتراطات القيد في سجل المستوردين

وأوضح الوزير أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلًا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الاتجار، إلا بعد التسجيل في  سجل المستوردين.

مراجعة قوانين سجل المستوردين

وأشار الوزير إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلًا عن تسهيل الإجراءات.

وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.

الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة

وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلًا: لا أحد يقول إننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.

 تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطًا إنتاجيًّا

وأكد الوزير أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطًا إنتاجيًّا أو خدميًّا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.

المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية 
المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، فيتو 

وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.

من جانبه أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الأولويات للحكومة هي تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق الريادة للقطاع الخاص، لقيادة الاقتصاد في المرحلة المقبلة، مع تذليل العقبات.

تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات

وأوضح العمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، قائلا: هذا يتم بالتنسيق مع وزير المالية.

 

حسن الخطيب وزير الاستثمار أمام مجلس الشيوخ 
حسن الخطيب وزير الاستثمار أمام مجلس الشيوخ، فيتو 

وقال: ملف التجارة من أهم أولوياتي في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن من بين الأولويات إلغاء الإجازات وخصوصًا في قطاع الجمارك، من خلال زيادة عدد الساعات، وليس فقط إلغاء إجازة الجمعة والسبت.

 

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