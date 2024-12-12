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ثقافة وفنون

حفلات اليوم الخميس، تامر حسني ومروان خوري بالكويت ونانسي عجرم في دبي

مروان خوري ونانسي
مروان خوري ونانسي عجرم وتامر حسني، فيتو

يقام مساء اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر الجاري، عدد من الحفلات في مختلف الدول العربية، حيث يحيي النجم تامر حسني حفلًا غنائيًّا مميزًا في دولة الكويت. 

حفل تامر حسني في الكويت 

وشارك تامر حسني صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام” مشوقا الجمهور لحفله، قائلًا: “في الطريق إن شاء الله للكويت، متشوق جدًّا لجمهور الكويت، الغالي الحبيب، حتى رايح مشي اهوه، عشان عيونكم”.

حفل مروان خوري في الكويت

كما يحيي النجم مروان خورى حفلًا غنائيًا في الكويت، اليوم الخميس، ويقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغنياته القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور، وذلك ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الطرب والغناء فى مختلف الدول.

حفل نانسي عجرم في دبي 

كما تحيي النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلًا في دبي، ومن المقرر أن تقدم باقة من أغانيها الجديدة والقديمة التى يتفاعل معها جمهورها فى كل مكان منها "أطبطب، أنا وانت، انتي حدي، عام جديد، يا بنات، شاطر، وغيرها من الأغانى".

 

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