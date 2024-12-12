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رياضة

أبرزها دجلة وبلدية المحلة، 10 مباريات قوية في دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، تنطلق اليوم الخميس، مباريات الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “ دورى المحترفين ”.

وتقام 9 مواجهات من دوري المحترفين اليوم في توقيت واحد وهو الثانية والنصف، فيما تقام مباراة واحدة في الخامسة مساء بين وادى دجلة ضد بلدية المحلة.

مباريات اليوم في دوري المحترفين

راية ضد المقاولون العرب 

بروكسي ضد الترسانة 

المنصورة ضد منتخب السويس

أسوان ضد ديروط 

لافيينا ضد  وى 

طنطا ضد بترول أسيوط 

السكة الحديد ضد الداخلية

 كهرباء الإسماعيلية ضد القناة 

أبو قير للأسمدة ضد سبورتنج 

وادى دجلة ضد بلدية المحلة

 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20  فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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دوري المحترفين راية المقاولون العرب نظام دوري المحترفين القسم الثاني

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