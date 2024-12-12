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عشيرة جوالة هندسة المطرية تنظم حدثًا ترفيهيًّا

جامعة حلوان
جامعة حلوان
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نظمت عشيرة جوالة كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان حدثًا ترفيهيًّا متميزًا بعنوان "Craft and Play جمع بين الإبداع والمتعة من خلال تنظيم ورش عمل متنوعة للحرف اليدوية.

عشيرة جوالة هندسة المطرية تنظم حدث ترفيهي متميز

وأقيمت الفعالية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عمرو عبد الهادي عميد كلية الهندسة المطرية، إشراف الدكتور محمد حلمي.

وشهد الحدث مشاركة واسعة من الطلاب في مجموعة متنوعة من الأنشطة الإبداعية، التي تضمنت ورش عمل متخصصة في فنون الموزاييك، والمكرمية، وصناعة الشموع المعطرة، وأعمال الكونكريت، والكروشيه، والتطريز، وفن الزجاج المعشق، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الألعاب التفاعلية.

وأكد الدكتور عمرو عبد الهادي على دعم الإدارة للأنشطة الطلابية الإبداعية التي تساهم في صقل مهارات الطلاب وتنمية مواهبهم خارج إطار القاعات الدراسية.

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وهدفت عشيرة الجوالة من خلال هذا الحدث إلى خلق مساحة إبداعية تمزج بين التعلم والمتعة، وإتاحة الفرصة للطلاب لاكتشاف مواهبهم وتطوير مهاراتهم في مجالات الحرف اليدوية المختلفة.

ويُعد هذا الحدث نموذجًا مميزًا للأنشطة الطلابية التي تعزز روح الإبداع والتعاون بين طلاب الجامعة، وتساهم في تنمية المهارات الشخصية والفنية للطلاب.

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هندسة المطرية كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان Craft and Play

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