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أخبار مصر

تداول 19 ألف طن بضائع و886 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

موانئ، فيتو
موانئ، فيتو

أعلن المركز الإعلامي لهيئة  موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن وتم تداول 19000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 886 شاحنة و65 سيارة.

تصدير 6 آلاف طن مواد غذائية عبر ميناء بورتوفيق
 

شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 373 شاحنة و45 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 15500 طن بضائع، 513 شاحنة و20 سيارة. 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية بينما تغادر السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل  و Alcudia Express وغادرت السفينتين دليلة والحرية.

كما تم تداول 1300 طن بضائع و250 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا، آور وآيلة.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة  السفينة MARIAM M على متنها 6000 طن مواد غذائية تصدير إلى السودان.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1315 راكب.
 

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