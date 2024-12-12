الخميس 12 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأولى محليا، جامعة القاهرة تواصل تفوقها في تصنيف (QS) للاستدامة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
ads

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة عن مواصلة الجامعة تفوقها محليا وإقليميا في تصنيف(QS) النوعي للاستدامة، حيث حصلت جامعة القاهرة على المركز الأول مصريا وجاءت في الفئة من 301-400 عالميا، وتحديدا في المركز 370 من بين 1744 جامعة عالمية من 107 دولة.

جامعة القاهرة تواصل تفوقها محليا وإقليميا في تصنيف (QS) للاستدامة 
 

وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق إلى ان تصدر جامعة القاهرة للجامعات المصرية وجامعات شمال أفريقيا يرجع إلى سبقها في إنشاء مكتب الاستدامة الأول من نوعه في المنطقة، مشيرا إلى تفوقها في الترتيب عن أقرب الجامعات المصرية التالية لها ب 204 مركزا، حيث جاءت جامعة عين شمس في الترتيب 574 والإسكندرية 580 والمنصورة 604 وأسيوط 653 والزقازيق 667 والجامعة الأمريكية 693 وطنطا 792 وقناة السويس 797 والمنوفية الفئة 1021-1040.

 عبد الصادق: جامعة القاهرة تحتل المركز الأول على مستوى مصر 

وأضاف رئيس الجامعة ان تصنيف QS فى الاستدامة يقوم بترتيب الجامعات العالمية في الاستدامة حيث يحدد الجامعات الرائدة في مجال الاستدامة الاجتماعية والبيئية باستخدام منهجية تتألف من مؤشرات متنوعة مصممة لقياس قدرة المؤسسة علي معالجة التحديات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

رئيس جامعة القاهرة: نجني ثمار السبق في إنشاء مكتب الاستدامة الأول من نوعه في الجامعات المصرية
 

ومن جانبه، قال الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إن ما حققته جامعة القاهرة من احتفاظها بموقع الصدارة مصريا وتقدمها عالميا يُعد انعكاسًا للتطوير المستمر الذي تشهده الجامعة في مختلف المجالات البحثية والانفتاح على الجامعات المرموقة،  مما ساهم في تعزيز دورها كقوة بحثية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي، وأنها تركز بشكل أساسي على البحث العلمي وتضعه على رأس أولوياتها، مشيرًا إلي ان هذه النتائج تأتي فى إطار رؤية الجامعة واستراتيجيتها البحثية، ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تهدف إلى تعزيز النشر الدولي وتطوير سياسات البحث العلمي بما يضمن تنافسية الجامعات المصرية على الصعيد العالمي.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة أنشأت عام 2021 مكتب الاستدامة الأول من نوعه في الجامعات المصرية بواسطة قطاع خدمة المجتمع، ومن خلال ا.د. سهير رمضان مسئول ملف الاستدامة وا.د. محمد نجيب المدير التنفيذي للمكتب، بهدف غرس ثقافة الاستدامة في الجامعة، واتخاذ خطوات نحو حياة وتعلم وبيئة عمل أكثر استدامة للمجتمع الجامعي، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة المؤسسية والعمل على إعداد كوادر قادرة على إيجاد حلول سليمة بيئيًا وعادلة اجتماعيًا ومجدية اقتصاديًا، لتصبح جامعة القاهرة مؤسسة رائدة عالميًا في تعزيز الاستدامة البيئية. وقد ساهمت جامعة القاهرة في تقليل الآثار البيئية السلبية، وتقديم نظرة شاملة لثقافة الاستدامة في الحرم الجامعي، والتزام الجامعة بالجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية للاستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القاهرة تصنيف Qs الجامعات المصرية

مواد متعلقة

إدراج 26 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي

رئيس جامعة القاهرة: 1400 مواطن استفادوا من خدمات قافلة الحوامدية للعلاج المجاني

رئيس جامعة القاهرة يفتتح المبنى الثامن بمدينة الطالبات بالجيزة

رئيس جامعة القاهرة: 49 مليون جنيه لتنفيذ نظام تقني للمستشفيات وتطويرها

الأكثر قراءة

سعر الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

أقسى من الموت، رحلة والدة الدكتورة دعاء من "وديت يا بحر بنتي فين" إلى فرحة العثور على جثمانها

كنا نعلم بحركة المسلحين، الحرس الثوري الإيراني يكشف سبب عدم تدخله في إنقاذ بشار الأسد

أخبار مصر: وقف خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع، اشتعال سعر الذهب، مفاجأة في حفل تنصيب ترامب، قطع الاتصالات اليوم ببعض الدول

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس في الأسواق

درجات الحرارة اليوم الخميس 12 -12- 2024 في مصر

تبدأ بـ 75 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم الخميس بالأسواق

البلطي بـ 74 والمازاليا 300 جنيه، أسعار السمك اليوم الخميس بسوق العبور

منوعات

المزيد

روسيا تطور نظاما لجمع البيانات الوراثية للماشية

لحظة اصطدام طائرة بعدة سيارات في ولاية تكساس الأمريكية، ووقع إصابات (فيديو)

شعلة شمسية قوية تضرب الأرض، وقطع الاتصالات ببعض الدول خلال ساعات

انقلاب قارب يقل 130 شخصا قبالة السواحل التونسية

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 12-12-2024 في الأسواق

بكام هتشتري كيلو الأرز اليوم الأربعاء 11- 12- 2024

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 11-12-2024

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الفراش المبثوث، وعلاقته بيوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 12 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 12 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية