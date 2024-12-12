الخميس 12 ديسمبر 2024
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تخفيض سرعة القطارات على الوجهين البحري والقبلي بسبب الشبورة

السكك الحديد فيت
السكك الحديد فيت

أصدرت الهيئة القومية للسكك الحديد قرارًا بتخفيض سرعة القطارات على الوجهين البحري والقبلي بسبب انعدام الرؤية فى بعض المناطق.

وأدى انتشار الشبورة المائية لتخفيض سرعة القطارات فى الفترة الصباحية لضمان سلامة الرحلات وتأمينها، وخاصة بالقرب من القرى والمدن والمزلقانات الشرعية وغيرها.

وشدد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والصناعة، على قيادات هيئة السكك الحديد بأهمية العمل على تخفيض معدل تأخيرات القطارات لأدنى مستوى لها خلال الفترة القادمة مع الالتزام بتعليمات التشغيل وذلك تزامنًا مع بدء تطبيق التشغيل الشتوي.

خطط التشغيل الاحترازية 


 

وبدأت الهيئة القومية للسكك الحديدية تطبيق خطط تشغيل القطارات الاحترازية، والتي يتم تطبيقها بالتزامن مع حلول فصل الشتاء وما يصاحبه من انتشار للشبورة المائية فى الصباح الباكر، وهو ما يستدعى تخفيض سرعة القطارات والعمل بإجراءات أكثر حرصًا.


 

تعليمات وزير النقل لقائدي القطارات

 وأصدر وزير النقل تعليمات مشددة لقيادات السكك الحديدية، خاصة هندسة السكك الحديدية وقيادات التشغيل بمتابعة التنفيذ للتعليمات الخاصة بتشغيل جهاز التحكم والالتزام بالسرعات المقررة، لا سيما مع دخول فصل الشتاء وما يتبعه من شبورة كثيفة في الصباح الباكر. 

على صعيد آخر، ارتفعت تأخيرات القطارات بسبب تهدئة السرعة في أوقات الصباح الباكر نتيجة أعمال الصيانة والشبورة المائية، وذلك لتأمين حركة سير القطارات بالقرب من المزلقانات ومداخل القرى.

وأصدر الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل  تعليمات مشددة للقائمين على الهيئة القومية للسكك الحديد، بمراجعة القطارات قبل تحركها والاهتمام بعناصر السلامة والأمان لتقديم رحلات على أعلى مستوى من الراحة والأمان للركاب.

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