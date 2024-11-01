الجمعة 01 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

بدءا من اليوم، تشغيل قطارات الشتاء وتعديلات جديدة

قطار, فيتو
قطار, فيتو

 أعلنت هيئة السكك الحديدية تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلي، بعربات مكيفة فرنساوي مطور بين القاهرة / سوهاج والعكس، وذلك في إطار حرص الهيئة  على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر رئيس الهيئة.

 

تفاصيل القطارات الجديدة 

 وقررت الهيئة اعتبارًا من اليوم الأربعاء تشغيل قطار 998 القاهرة / سوهاج بتركيب 9 عربات مكيفة فرنساوى مطور يقوم من محطة القاهرة  الساعة 01:00 ظهرًا ويصل محطة سوهاج الساعة 08:15 مساءً، ويعود بقطار 999 سوهاج  / القاهرة  على أن يقوم من محطة سوهاج الساعة 10:15 مساءً ويصل محطة القاهرة الساعة 05:25 صباح اليوم التالي بنفس التركيب الوارد به قطار 998 لمحطة سوهاج طبقًا للجداول المرفقة  ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 160 طبقًا للجدول المرفق.

 


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الهيئة القومية لسكك حديد مصر علي الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية لسكك حديد المهندس محمد عامر القومية لسكك حديد مصر

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