يستهلها عبد الباسط ويختتمها الحصري، خريطة التلاوات اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الخميس، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها.



6:40 (ص) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الروم 10ق.



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سور الفاتحة/ البقرة/ النور 30 ق.



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ حمدي الزامل وما تيسر من سور الفرقان- النازعات- المطففين 30 ق.



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة الإسراء 15 ق.



10:45 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ الخضر أحمد مصطفى وما تيسر من سورة الشعراء 15ق.



11:05 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورتى الفجر والبلد 26.



11:54 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد حماد وما تيسر من سور القيامة- الإنسان- المرسلات 30ق.



13:01: (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود على حسن وما تيسر من سورة إبراهيم 15ق.



13:26 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ محمد فريد السنديونى وما تيسرمن سورة القلم 15ق.



أما الختمة المجودة



تقدمة التلاوة د/المحمدى عبد الرحمن 5ق الساعة 14.41



مصحف مجود للشيخ كامل يوسف البهتيمى من سورتى يس – الصافات.



16:06 (قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورة هود 15ق.



16:25 (قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة آل عمران 15ق.



17:01 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ فتحى العطار وما تيسر من سورة فاطر 30ق .



18:24( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد هليل/ وما تيسر من قصار السور30 ق.



19:38 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سورة لقمان 30ق.



21:17 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود محمد رمضان وما تيسر من سورة الحج 44 ق.



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة آل عمران 42ق.



24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد الوارث عبد العزيز الإمام/ وما تيسر من سورتي البقرة والنساء 44 ق.



01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ فتحى الطحان وماتيسر من سورة الحجرات 15ق.



02:26 (بعد منتصف الليل) للشيخ إبراهيم الشعشاعى وماتيسر من سورة الحج 15ق.



03:48 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمود خليل الحصري وما تيسر من سورة يس 30ق.

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