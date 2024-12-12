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تفوق إيطالي وسقوط السيتي، نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا،
دوري أبطال أوروبا، فيتو

دوري أبطال أوروبا، أقيمت أمس الأربعاء عدد من المباريات القوية في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025.

 

نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:

ليل (3) - (2) شتورم جراتس

أتلتيكو مدريد (3) - (1) سلوفان براتيسلافا

أرسنال (3) - (0) موناكو

شتوتجارت (5) - (1) يونج بويز

ميلان (2) - (1) النجم الأحمر

يوفنتوس (2) - (0) مانشستر سيتي

فينورد (4) - (2) سبارتا براج

بروسيا دورتموند (2) - (3) برشلونة

بنفيكا (0) - (0) بولونيا

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولى، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.
ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

وستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

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