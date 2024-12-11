الخميس 12 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الأمم المتحدة تعزز من وجود قواتها في الجولان المحتل

الجولان، فيتو
الجولان، فيتو

قال دبلوماسي أممي إن الأمم المتحدة عززت قواتها في الجولان بعد توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة العازلة خلال الأيام الماضية.

 

الأمم المتحدة تعزز قواتها في الجولان

ونقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن الدبلوماسي الذي لم يكشف عن هويته قوله إن "الأمم المتحدة أرسلت تعزيزات إلى سوريا عقب توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر خط وقف إطلاق النار".

وقال إن قوة الأمم المتحدة عززت عددًا من مواقعها خلال الـ24 ساعة الماضية في مرتفعات الجولان.

وأشار الدبلوماسي إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل قوات إلى المنطقة ما قيد حركة قوات حفظ السلام في الجولان، معتبرًا أن "حركة قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان مقيدة بشدة في السياق الحالي".

وكانت الأمم المتحدة  أكدت في وقت سابق الإبقاء على قواتها في المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل، وقالت إن دخول إسرائيل هذه المنطقة يشكل انتهاكًا لاتفاق فض الاشتباك مع سوريا الموقع عام 1974.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن قوة الأمم المتحدة المكلفة بمراقبة فض الاشتباك (يوندوف) أبلغت الإسرائيليين بأن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا لاتفاق 1974 حول فض الاشتباك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي مرتفعات الجولان إسرائيل

مواد متعلقة

يمر من الجولان إلى حدود العراق، تفاصيل مشروع ممر داوود بسوريا لتحقيق حلم أرض الميعاد

خبير إستراتيجى: إسرائيل تستهدف التوسع في الجولان المحتلة بدعم من البيت الأبيض

كواليس مشاورات مجلس الأمن بشأن سوريا، وروسيا: لا نفهم أي جزء من الجولان تعتبره إسرائيل ملكا لها

الأكثر قراءة

مسلسل وتر حساس الحلقة 34، عبد الرحمن يستفيق من الغيبوبة

الكهرباء تعلن إيقاف شحن العدادات مسبقة الدفع في هذا الموعد

أردوغان يعلن عن مصالحة تاريخية بين إثيوبيا والصومال

هل يعود بشار الأسد مجددا لحكم سوريا، قراءة فى سيناريو مفاجئ محتمل حدوثه

الرئيس السيسي يتمني الشفاء العاجل لملك المغرب

انتصاران و3 هزائم، تاريخ مواجهات الأهلي مع أندية المكسيك قبل مباراة باتشوكا

أول تعليق من شاليمار الشربتلي بعد حكم حبس عمر زهران سنتين

الحكومة تكشف عن خطتها لتجنب انقطاع الكهرباء الصيف المقبل (فيديو)

منوعات

المزيد

ثروة إيلون ماسك تتجاوز 400 مليار دولار في صدارة قائمة أثرياء العالم

كاتي نيكولز: كيت عامل أساس لتقريب هاري من العائلة المالكة في بريطانيا

بوتين يتفقد معرضا للذكاء الاصطناعي في موسكو

اختفى في لبنان قبل 9 أشهر، العثور على جثة شاب أردني بسوريا

المزيد

خدمات

المزيد

بكام هتشتري كيلو الأرز اليوم الأربعاء 11- 12- 2024

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 11-12-2024

تعرف على سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 11-12-2024

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 11-12-2024

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 12 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم قراءة الفاتحة في المنام وعلاقته باستجابة الدعاء

تفسير رؤية صلاة العشاء في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير وزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية