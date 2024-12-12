الشؤون العربية بنقابة الصحفيين تستضيف اليوم سفير الكويت بالقاهرة

تنظم لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين، اليوم الخميس في الخامسة مساءً حوارًا مفتوحًا مع سفير دولة الكويت بالقاهرة السفير غانم صقر الغانم.

لقاء سفير الكويت بنقابة الصحفيين

قال الكاتب الصحفى حسين الزناتي، وكيل النقابة رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية، إن اللقاء الذي يقام تحت عنوان "مصر والكويت.. مصير مشترك فى عالم متغير" يتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وجهودهما في مواجهة تداعيات ما يدور بالمنطقة الآن والمصالح المشتركة بينهما.

لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين

وأكد الزناتي أن هذا اللقاء يعد من اللقاءات المهمة التي حرصت لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين على إعدادها لما تمثله الكويت من أهمية كبيرة لمصر بدورها الهام كدولة عربية شقيقة وواحدة من أهم دول الخليج العربي، موضحًا أن حالة الحوار مع الأشقاء الآن في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة هو أمر حيوي وضروري للغاية وتعد واحدة من الأهداف التي تسعى إليها نقابة الصحفيين لتقديم صورة واضحة للرأي العام حول قضايانا العربية والإقليمية.

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