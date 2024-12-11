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رياضة

أرسنال يتقدم بهدف علي موناكو بالشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

ارسنال
ارسنال

دوري أبطال أوروبا، تقدم  آرسنال علي موناكو الفرنسي بهدف نظيف في الشوط الاول من المباراة التي تجمع بينهم اليوم الأربعاء، على ملعب الإمارات ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف التقدم لصالح ارسنال اللاعب ساكا في الدقيقة 34. 

تشكيل آرسنال ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا

 

 

القناة الناقلة لمباراة آرسنال ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا


وتذاع مباراة آرسنال وموناكو في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء في الجولة السادسة عبر بي إن سبورتس 4 إتش دي.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم 
 

1 روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 7 أهداف.

2 فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 5 أهداف.

3 رافينيا، برشلونة، 5 أهداف.

4 هاري كين، بايرن ميونخ، 5 أهداف.

5 إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 5 أهداف.

6 فلوريان فيرتز، باير ليفركوزن، 5 أهداف.

7 فيكتور جيوكيريس، سبورتينج لشبونة، 5 أهداف.

8 سيرهو جيراسي، بوروسيا دورتموند، 4 أهداف.

9 جوناثان ديفيد، ليل، 4 أهداف.

10 جيمي بينو، بوروسيا دورتموند، 4 أهداف.

 

ترتيب دوري أبطال أوروبا حتى الآن:

 

ليفربول الإنجليزي (18 نقطة)

باير ليفركوزن الألماني (13 نقطة)

أستون فيلا الإنجليزي (13 نقطة)

إنتر ميلان الإيطالي (13 نقطة)

ستاد بريست الفرنسي (13 نقطة)

برشلونة الإسباني (12 نقطة)

بروسيا دورتموند الألماني (12 نقطة)

بايرن ميونخ الألماني (12 نقطة)

أتالانتا الإيطالي (11 نقطة)

آرسنال الإنجليزي (10 نقاط)

موناكو الفرنسي (10 نقاط)

سبورتنج لشبونة البرتغالي (10 نقاط)

ليل الفرنسي (10 نقاط)

كلوب بروج البلجيكي (10 نقاط)

بنفيكا البرتغالي (9 نقاط)

أتلتيكو مدريد الإسباني (9 نقاط)

ميلان الإيطالي (9 نقاط)

ريال مدريد الإسباني (9 نقاط)

سيلتيك الإسكتلندي (9 نقاط)

مانشستر سيتي الإنجليزي (8 نقاط)

آيندهوفن الهولندي (8 نقاط)

يوفنتوس الإيطالي (8 نقاط)

دينامو زغرب الكرواتي (8 نقاط)

باريس سان جيرمان الفرنسي (7 نقاط)

فينورد الهولندي (7 نقاط)

شتوتجارت الألماني (4 نقاط)

شاختار الأوكراني (4 نقاط)

سبارتا براج التشيكي (4 نقاط)

شتورم جراتز النمساوي (3 نقاط)

جيرونا الإسباني (3 نقاط)

النجم الأحمر الصربي (3 نقاط)

رد بول سالزبورج النمساوي (3 نقاط)

بولونيا الإيطالي (نقطة واحدة)

لايبزيج الألماني (بلا نقاط)

سلوفان براتيسلافا السلوفاكي (بلا نقاط)

يونج بويز السويسري (بلا نقاط)

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ساكا أرسنال دوري ابطال اوروبا موناكو

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