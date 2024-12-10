الغيابات تضرب صفوف آرسنال أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا

يستعد آرسنال لاستكمال مشواره في دوري أبطال أوروبا، باستضافة موناكو، غدا الأربعاء، في سادس جولات دوري أبطال أوروبا.

الغيابات تضرب أرسنال

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" مقطع فيديو من المران الختامي للفريق اللندني قبل موقعة الغد، والذي يظهر غياب بعض لاعبي الفريق عنه حيث شهد المران عدم مشاركة ثلاثي الدفاع ريكاردو كالافيوري، أوليكسندر زينشينكو وجورين تيمبر.

وأكدت أن الثلاثي لم يتواجد في التدريبات الجماعية، لخضوعه لبرامج تدريب منفردة ومن المتوقع ألا ينضم الثلاثي المذكور لقائمة الجانرز غدا، وبالتالي سيضطر المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا لتعويضه بعناصر أخرى.

ويحتل آرسنال المركز السابع في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 10 نقاط تحصل عليها بعد فوزه في 3 مواجهات وخسارة واحدة، بالإضافة إلى تعادل وحيد.

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