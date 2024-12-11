أحمد سعد: من السذاجة أن تنتمي لحاجة لقيت نفسك مولود بيها

تحدث الفنان أحمد سعد عن انتمائه، وذلك خلال تسلمه جائزة أفضل دويتو عن "يا سبب فرحتي" التي قدمها مع النجمة أصالة، في حفل مجلة "بيلبورد العربية".

وخلال تسلم الجائزة، قال أحمد سعد: "من السذاجة أن تنتمي لحاجة لقيت نفسك مولود عليها سواء دين أو وطن، انا مش بحب مصر بس عشان أنا مولود فيها، لكن أنا بحب الناس والأماكن، وبحب السعودية رغم إني ماتولدتش فيها، بس بحب الناس، في حفلاتي لما بسكت وهم بيكملوا، بحس بالانتماء ليهم".

من ناحية أخرى، يستعد أحمد سعد لإحياء حفل غنائي في الكويت خلال أيام، ويُقام الحفل يوم الجمعة 13 ديسمبر، على مسرح الأرينا في الكويت، ويشارك في الحفل النجم بهاء سلطان.

وطرحت الجهة المنظمة لحفل أحمد سعد وبهاء سلطان في الكويت تذاكر الحفل، وجاءت في الفئات التالية:

120 دينار كويتي (19,353 جنيه)

100 دينار كويتي (16,127 جنيه)

75 دينار كويتي (12,095 جنيه)

60 دينار كويتي (9,676 جنيه)

50 دينار كويتي (8,063 جنيه)

40 دينار كويتي (6,451 جنيه)

30 دينار كويتي (4,838)

يذكر أن أحمد سعد أحيا مساء الجمعة 15 نوفمبر حفلا غنائيا في دبي.

وقدم أحمد سعد خلال الحفل باقة كبيرة من أغانيه خلال الحفل الذى تفاعل معها جمهوره منها "وسع وسع" و"اليوم الحلو" و"عليكى عيون" و"اختياراتى"، واستمر الحفل حوالى ساعتين، بالإضافة إلى الشو والألعاب النارية والعروض العالمية التي قدمت علي المسرح.

وطرح أحمد سعد مؤخرا أحدث أغنياته التي تحمل اسم "بنت ناس" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وحققت 5 مليون مشاهدة على اليوتيوب، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان وليد العطار، وتوزيع إيهاب كلوبيكس.

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