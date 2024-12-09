رحيل الفنان التشكيلي إيهاب لطفي..والنقابة تنعاه

نعت نقابة الفنانين التشكيليين الفنان الراحل إيهاب لطفي الذي وافته المنية اليوم.

ونشرت النقابة بيانًا على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء فيه: “ينعى نقيب الفنانين التشكيليين وأعضاء مجلس إدارة النقابة ببالغ الحزن والأسي الفنان القدير ايهاب لطفي..رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

كان الموت غيب الفنان التشكيلي إيهاب لطفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم عن عمرها 57 عامًا، بعد رحلة حافلة بالعطاء في مجال الفن التشكيلي؛ حيث اتسمت معظم أعماله بالروح المصرية، كما تأثر في عديد من أعماله بأجواء الصعيد.

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