أخبار مصر اليوم، طرح وحدات استثمارية في المدن الجديدة بالعملتين المحلية والأجنبية، إيقاف شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، إلغاء بطاقات التموين للمشاركين في مبادرة إحلال السيارات

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

الحكومة: طرح أراضي ووحدات استثمارية في المدن الجديدة بالعملتين المحلية والأجنبية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مساء اليوم الأربعاء، مع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، موقف تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج وخطط رفع كفاءة الشركات التابعة للوزارة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية الكبيرة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام باعتبارها إحدى الركائز المهمة لتعزيز الإنتاجية الوطنية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة استكمال برامج التطوير وفق الخطط المستهدفة.

من جانبه، أوضح وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تمضي بخطوات جادة نحو تحسين أداء المصانع والشركات التابعة، مشيرًا إلى أن العمل يجري وفق استراتيجية متكاملة تستهدف النهوض بهذا القطاع الحيوي ومواجهة أي تحديات تعوق تحقيق أهداف التطوير.

واستعرض الوزير تقريرًا شاملًا حول جهود الوزارة في تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج، والذي يشمل زراعة المواد الخام مثل القطن قصير التيلة والقطن المصري، بالإضافة إلى مشروع إنتاج البوليستر.

كما تطرق إلى خطط رفع الطاقات الإنتاجية للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، موضحًا الفارق بين المستهدف قبل وبعد التطوير.

الكهرباء تعلن إيقاف شحن العدادات مسبقة الدفع في هذا الموعد

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن وقف شحن العدادات مسبقة الدفع والعدادات الكودية عن طريق مراكز الخدمة بالفروع والشحن الإلكتروني الخارجي اعتبارا من غدا الخميس من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة من صباح بعد غد الجمعة الموافق 13 من ديسمبر الجاري.

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه يمكن للمواطنين معرفة الرصيد المتبقي في عداد الكهرباء مسبقة الدفع والعدادات الكودية من خلال الضغط مرة واحدة على أحد الأزرار الموجودة في العداد، حيث يقوم العداد بإظهار الرصيد المتبقي لمدة ثانيتان، ويتبعه اظهار الإستهلاك الحالي بالكيلو وات والشريحة الحالية واستهلاك الشهر.

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين في حالة تلف أو توقف عدادات الكهرباء لتغيير العداد القديم بآخر جديد وهي كالتالي:

الإتصال بمركز الأعطال بالإدارة المختصة أو الخط الساخن 121، والإبلاغ عند إحتراق أو تلف العداد.

يتم معاينة المكان، وفي حالة التأكد من احتراق العداد يتم توصيل الكهرباء للمشترك مباشر بدون عداد مع أخذ إيصال استهلاك قديم لمعرفة رقم الاشتراك ورقم العلامة، وإخطار إدارة العدادات بتاريخ توصيل التيار المباشر لاتخاذ إجراءات تقدير استهلاك المشترك وتغيير العداد.

في حال حدوث أي فقد أو تلف للعدادات أو حدث خلل أو توقف عن التسجيل بسبب كسر أو حريق أو إهمال غير متعمد من المشترك يلتزم بسداد قيمة الإصلاح أو اللستبدال التي تقدرها الشركة، إضافة إلى حساب قيمة الكهرباء عن مدة تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل على أساس ما يلي:

متوسط استهلاك الثلاثة أشهر السابقة على تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل.

متوسط استهلاك أول ثلاثة شهور يتم فيها تسجيل الاستهلاك بعد إصلاح العدادات أو تغييرها.

متوسط استهلاك المدة المقابلة من السنة السابقة.

بالمخالفة لقرارات سابقة، وقف البطاقات التموينية للمشاركين في مبادرة إحلال السيارات

تقدم عدد من المواطنين بشكاوى إلى مديريات التموين التابعين لها، وكذلك على الصفحات الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن وقف بطاقاتهم التموينية بسبب المشاركة في مبادرة إحلال السيارات

وتضمنت شكاوى المواطنين إنه تم وقف بطاقة التموين ومنع صرف الخبز والسلع التموينية بحجة الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات.

يأتي ذلك رغم قرار سابق لوزارة التموين بأن مبادرة إحلال السيارات القديمة بسيارات حديثة لن تؤثر على الدعم التمويني للمستفيدين من المبادرة.

وأكدت وزارة التموين – في وقت سابق - إنه دعمًا لهذه المبادرة الهامة فقد تم التوجيه بعدم دخول السيارات الجديدة التى سيتم استبدالها في ضوء المبادرة ضمن قواعد الاستبعاد من الدعم، تشجيعًا للمواطنين على الاشتراك فى المبادرة وإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة، مؤكدة استمرارهم فى صرف الدعم التموينى والخبز أيضًا.

من ناحية أخرى، كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد سبق وأصدر بيانا ينفي فيه إلغاء الدعم التمويني والخبز للمستفيدين من مبادرة "تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي".

وأكد أنه لا صحة لإلغاء الدعم التمويني أو الخبز للمستفيدين من مبادرة "تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي"، مُوضحةً أن كافة المستفيدين من المبادرة مستمرون في تلقي الدعم التمويني سواء خبز أو مقررات تموينية بشكل طبيعي دون تأثير، مُشددةً على أن الاستفادة من المبادرة لا تأتي ضمن معايير حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية، مُحذرةً من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، التي تستهدف تضليل المواطنين، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

بشرى سارة للمواطنين، خفض أسعار السكر بالمجمعات الاستهلاكية

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية خفض سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية ليصبح سعر الكيلو 30 جنيهًا بدلًا من 32 جنيهًا.

وبدأت المجمعات الاستهلاكية تنفيذ قرار وزارة التموين بخفض أسعار السكر اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وانخفض سعر السكر خلال الفترة الماضية داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، حيث كان عند سعر 35 جنيه لينخفض إلى سعر 32 جنيه، ثم القرار الأخير بخفض سعره إلى 30 جنيها.

ويأتي قرار وزارة التموين بخفض أسعار السكر بالمجمعات الاستهلاكية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين،وكذلك تحقيق توازن بين توفير السلع بأسعار مناسبة والحفاظ على استدامة الإنتاج من خلال متابعة دقيقة لعمل الشركات المنتجة.

اجتماع وزير التموين مع رؤساء شركات السكر لبحث استعدادات موسم قصب السكر الجديد

واجتمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس الثلاثاء، مع رؤساء شركات السكر (القصب – البنجر) التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وبحث استعداد الشركات لاستقبال موسم انتاج السكر من القصب والذي يبدأ مطلع شهر القادم يناير 2025، وموسم إنتاج السكر من البنجر والذي يبدأ في منتصف فبراير 2025.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام العمل بمصانع السكر، واستعداد الشركات لاستقبال الموسم الجديد لإنتاج السكر من القصب.

وزير الإسكان: طرح وحدات مبادرة "بيتك في مصر" فبراير المقبل

مبادرة “بيتك في مصر”، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إطلاق مبادرة "بيتك في مصر" والتي تستهدف المصريين المقيمين والعاملين بالخارج، موضحًا أنه سيتم طرح الوحدات السكنية ضمن المبادرة بداية من شهر فبراير المقبل، ولمدة شهر.

تفاصيل الوحدات المطروحة في مبادرة بيتك في مصر

وتتضمن المبادرة طرح 5000 وحدة سكنية وفيلا موزعة على عدد من المدن الجديدة، تشمل:

العلمين الجديدة

العاصمة الإدارية الجديدة

المنصورة الجديدة

6 أكتوبر

الشيخ زايد

كما تشمل المبادرة وحدات في عدة قرى سياحية، بالإضافة إلى 800 وحدة سكنية بمدينتي والسلام.

آلية الحجز والتقديم في مبادرة بيتك في مصر.

وأوضح الوزير خلال اجتماعه مساء اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني مخصص لحجز وحدات المبادرة خلال شهر يناير المقبل، لتسهيل عملية الاطلاع على تفاصيل الوحدات والمواقع المتاحة.

السيسي يثمن مواقف أيرلندا الإيجابية تجاه القضية الفلسطينية والتطورات في المنطقة

ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي المواقف الإيجابية الأيرلندية تجاه القضية الفلسطينية والتطورات في المنطقة، لاسيما الحرب في غزة ولبنان والوضع في سوريا.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالرئيس الأيرلندي "مايكل هيجينز"، وذلك في مستهل زيارة الرئيس الرسمية إلى جمهورية أيرلندا كآخر محطة في جولته الأوروبية التي شملت الدنمارك والنرويج وأيرلندا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس قد قام، عقب الوصول لمقر الاقامة الرسمي لرئيس أيرلندا، بالتوقيع في السجل التاريخي لزيارات كبار الشخصيات، ثم تلا ذلك عقد لقاء بين الجانبين، أكد فيه الرئيس ضرورة مواصلة العمل لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأيرلندا في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسعي لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين من خلال العمل على تنظيم زيارات لبعثات تجارية بين الدولتين، وزيادة انخراط الشركات الأيرلندية في السوق المصري الذي يوفر فرصًا وتسهيلات كبيرة في مختلف القطاعات، حيث تم في هذا الصدد استعراض الإجراءات التي اتخذتها مصر لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة وجذب الاستثمارات الاجنبية.

رئيس الوزراء يوجه رسالة عاجلة بشأن حج هذا العام

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء اليوم، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة عاجلة بشأن حج هذا العام، قائلًا: "أي حد هيلجأ لأساليب خارج إطار منظومة الحج الرسمي التي تتابعها الدولة هيعرض نفسه لمخاطرة كبيرة."

وأضاف مدبولي: "أرجوكم خلينا نمشي في القنوات الرسمية عشان نبقى مطمئنين عليكم"، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين خلال موسم الحج.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه وجه بتمديد أسواق اليوم الواحد لتعمل يومين في الأسبوع بدلًا من يوم واحد، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق مزيد من التيسير في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، إنه تم تشكيل لجنة لإصلاح وهيكلة الهيئات الاقتصادية، موضحًا أن هناك إبقاء على عدد من الهيئات الاقتصادية ودمج أخرى، بالإضافة إلى تصفية هيئتين.

كما أعلن مدبولي عن طرح 11 شركة في البورصة خلال عام 2025، من بينها "مصر للصناعات الدوائية"، "محطة رياح جبل الزيت"، بينهم 4 شركات تابعة للقوات المسلحة وهم"وطنية"، "صافي"، "سايلو فودز"، و"شيل أوت"، في إطار تعزيز الشفافية وتعميق دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر ستتجاوز الـ 15 مليون سائح هذا العام.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا يعد إنجازًا كبيرًا في قطاع السياحة، موضحا أن المتحف المصري الكبير يُصنف ضمن أكبر 7 متاحف على مستوى العالم، مؤكدًا على دور السياحة والثقافة في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وفي سياق آخر قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء: إن شركة أكسون موبيل استقبلت الحفار، وسيتم البدء في عمليات الحفر في منطقة اجتياز لها، معربًا عن أمله في أن تكون هناك أخبار جيدة قريبًا فيما يتعلق بالاستكشاف في قطاع البترول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.