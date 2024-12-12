تشبه وجه القرش، مواصفات سيارات كوبرا 2025

سيارات كوبرا 2025.. استقبل السوق المصري واحدا من أبرز السيارات الفارهة، وهى كوبرا ليون المشبه بتصميم أنف القرش وتغيرات فى المصابيح الأمامية ليد ماتريكس، لكى تلائم الطرق المصرية، والقيادة الأكثر وضوحا فى الشتاء وبسعر يصل نحو 1.900.000 ألف جنيه.

مواصفات سيارات كوبرا ليون الفيس ليفت

حصلت سيارات كوبرا ليون الفيس ليفت موديل 2025، على محرك هجين خفيف 4 سلندرات سعة 1500 سي سي بقوة 147 حصانا وناقل حركة DSG من 7 سرعات. ويوجد إصدار هجين قابل للشحن بقوة 268 حصانا ومحرك 1400 سي سي ومحرك كهربائي وبطارية ليثيوم أيون بقدرة 19 كيلوواط في الساعة تصل إلى 100 كم ويمكن إعادة الشحن في 3 ساعات من شاحن حائط وفي 40 دقيقة من شاحن سريع.



حيث حصلت سيارات كوبرا ليون الفيس ليف، على تصميم محدث بعيدًا عن باقي طرازات سيات التقليدية، وحصلت على تصميم أمامي مثلث الشكل للمصابيح الأمامية مع عدسات أمامية مثلثة وشبكة أمامية يسيطر عليها تصميم أنف القرش، ويوجد جزء رأسي مسطح يربط بين مجموعتي المصابيح ويلتقي بسطح أفقي يمتد تحته وينثني لأسفل في مدخلي الصادم على شكل سهم ويمتد مدخل ثانٍ على شكل حرف L إلى المشتت الأمامي.

تصميم عجلات كوبرا ليون الفيس ليفت



زودت سيارات بلمسات من سيارات فورد فوكاس وموستانج ماك 1 وسيارات رينو سبورت كليو كما يتوفر لها عجلات مقاس 18 بوصة أو 19 بوصة مع توفر تصميمات جديدة كجزء من الفيس ليفت.

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