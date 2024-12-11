الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

خبير عسكري: تدمير الجيش السوري هدف استراتيجي لإسرائيل

الجيش السوري، فيتو
الجيش السوري، فيتو

قال العميد أكرم سريوي، الخبير في الشؤون العسكرية، إنّ العمليات العسكرية الإسرائيلية بتدمير كل قوى الجيش السوري تعتبر كارثة حقيقية بالنسبة لسوريا، موضحا أن تدمير الجيش السوري هدف استراتيجي لـإسرائيل، وقد وجدت الفرصة سانحة لتفعل ذلك.

 

أزمة بناء الجيش السوري 

وأضاف «سريوي»، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه إذا أرادت سوريا إعادة بناء جيشها ستحتاج إلى عشرات السنين ومليارات الدولارات، مشيرا إلى أنّ إسرائيل لا تأمن جانب الفصائل المسلحة التي استولت على السلطة في العاصمة دمشق، إذ أرادت أن تكون الفصائل ضعيفة بقدرات تسليحية محدودة؛ حتى لا تشكل خطرا على إسرائيل.

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وتابع: «سوريا أصبحت دون سلاح الآن،  وتعرضت لتدمير كبير من قبل الاحتلال الإسرائيلي لمراكز الأبحاث والمطارات والبحرية والطائرات، فضلا عن تدمير القدرات العسكرية، إذ إن الجيش السوري لم يبق منه شيئا».

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كارثة عسكرية لسوريا

وواصل: «سوريا أُصيبت  في كارثة حقيقية على المستوى العسكري من كافة النواحي، كما أن الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بشكل مؤقت ثم يستمر ولا يمكن الوثوق بالتصريحات الإسرائيلية».

 

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