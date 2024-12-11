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رياضة

ليس فقط الراتب الضخم، 4 أسباب دفعت جوميز للرحيل عن الزمالك

جوميز، فيتو
جوميز، فيتو

كشفت مصدر داخل الجهاز الفني بالزمالك عن 4 أسباب لرحيل البرتغالي جوزيه جوميز،عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

ووفقا للمصدر فإن الراتب المعروض عليه من الفتح السعودي ضخم جدا ويعادل أضعاف راتبه في القلعة البيضاء ولكنه ليس السبب الرئيسي في رحيله عن جدران ميت عقبة.

 

أسباب رحيل جوميز عن الزمالك

وقال المصدر إن من أسباب رحيل جوميز عن الزمالك 

1- عدم الانتظام في دفع راتب الجهاز الفني واللاعبين ما يسبب عدم استقرار الفريق

2- عدم التعاقد مع الصفقات التي اختارها في الصيف الماضي وأبرزها أوفي إيجاريا، بل والتعاقد مع صفقات دون رغبته.

3- تسريب أخبار الفريق ومن بينها التشكيل قبل خوض المباريات بشكل مستمر قبل معظم مباريات الزمالك.

جوميز يعلن رحيله عن الزمالك 

وقال جوميز في بيان رحيله عن الزمالك: "بقلب مثقل ودموع تنهمر على وجهي أكتب هذه الكلمات، لقد وضع الله في طريقي هذا الامتياز والشرف العظيم لخدمة هذا النادي العظيم الزمالك، لقد حالفني الحظ بلقاء هؤلاء المديرين الذين وظفوني، وبالتالي فتحوا لي أبواب التواجد في مصر، والتدريب بكرة القدم المصرية وسمحوا لي بالتعرف على شعبها الاستثنائي الذي وقعت في حبه، أشعر بحب لا ينتهي للشعب المصري بشكل عام وللمشجعين المتحمسين للزمالك بشكل خاص، ممتن للرئيس الذي منحني هذه الفرصة وأحمل في قلبي جميع اللاعبين الذين عملت معهم كانوا ومازالوا أبطالًا ومقاتلين فازوا معي ببطولتين مهمتين في الأشهر العشرة الماضية".

وأضاف: "شكرًا لكم أيها الشعب المصري على كل هذا الود، وشكر خاص جدًّا لجماهير الزمالك، المحاربين الذين ساعدونا على الفوز، بدون أي مشاعر سيئة تجاه أي شخص. خلال هذه الفترة كنت أرفض الكثير من العروض الجيدة جدًّا، لأنني أحب الزمالك، لكنني قررت الآن إنهاء عقدي مع الزمالك لأنني أشعر أن الظروف اللازمة لمواصلة جلب الألقاب لجماهيرنا غير متوفرة، أتمنى أن يتحسن كل شيء من أجل الزمالك العملاق".

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