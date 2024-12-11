الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

تعرف على تفاصيل بنود العقود المحررة بعد تقنين وضع اليد

مناقشة تقنين وضع
مناقشة تقنين وضع اليد

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، على قواعد تشكيل لجان تلقي طلبات تقنين وضع اليد

تقنين وضع اليد وفق قانون التصرف في أملاك الدولة 

جاء ذلك في ضوء مناقشة مشروع القانون المقدم بالحكومة، بإصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. 

مشاركة وزارة الري في لجان تلقي طلبات تقنين وضع اليد 

ووافقت اللجنة على المادة 6 وجاء نصها كالتالي: يجب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى في عضوية اللجان المشار إليها في المادة 5 في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره.

وفي جميع الأحوال، لا تجوز المطالبة بمقنن مائي أو المطالبة بزيادته، إلا في ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى.
 

بنود عقود تقنين وضع اليد 

كما وافقت اللجنة في اجتماعها على البنود التي يتضمنها العقد بعد تقنين وضع اليد.

وتنص المادة 7 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة على: يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.

ويقع باطلًا بطلانا مطلقًا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض.

ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف.

حظر استخدام الأراضي بعد تقنينها في غير الغرض المخصص

كما وافقت اللجنة المحلية بمجلس النواب على المادة 8 ونصها كالتالي: يحظر على المتعاقد طبقًا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.

كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف إليه من أجله ويقع باطلًا بطلانًا مطلقًا أى عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وضع اليد تقنين وضع اليد املاك الدولة أملاك الدولة الخاصة التصرف في أملاك الدولة قانون التصرف في أملاك الدولة

مواد متعلقة

10 آلاف حد أقصى، محلية النواب تقر رسوم فحص تقنين وضع اليد

محلية النواب توافق على مواد الإصدار بقانون تقنين وضع اليد

محلية النواب تواصل اليوم مناقشة قانون تقنين وضع اليد

محلية النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون تقنين وضع اليد

الأكثر قراءة

بعد تبكيره، موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 للعاملين بالحكومة

الفتح السعودي يرسل للزمالك قيمة الشرط الجزائي بعقد جوميز

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء 11 ديسمبر 2024

قصة غريبة حدثت في بيت ابن حنبل، عندما صلى الشافعي الفجر بغير وضوء

رسميا، فيفا يعلن استضافة السعودية لـ كأس العالم 2034

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بتعاملات الأربعاء 11 ديسمبر 2024

أبرزها سداد 214 مليار جنيه للتأمينات، رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

يسع لـ92 ألف متفرج، ملعب الملك سلمان يستضيف افتتاح ونهائي كأس العالم 2034

منوعات

المزيد

بوتين يتفقد معرضا للذكاء الاصطناعي في موسكو

اختفى في لبنان قبل 9 أشهر، العثور على جثة شاب أردني بسوريا

عالم روسي يدعو للحد من مدة الرحلات الفضائية لهذا السبب

تحليل الجينات ينفي صلة أحد المفرج عنهم من صيدنايا بعشيرة أردنية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البوري والمرجان والسبيط في سوق العبور

سعر الأرز اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مفقودون ووفيات وناجون ومشاهد إنسانية.. ماذا حدث في حادث غرق ميكروباص الإبراهيمية؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سبب التكبير عند الانتهاء من سورة الضحى وأسمائها وفضائلها

تفسير رؤية الهدهد في المنام وعلاقتها بتحسين الوضع المالي

قصة غريبة حدثت في بيت ابن حنبل، عندما صلى الشافعي الفجر بغير وضوء

المزيد
الجريدة الرسمية