محلية النواب تواصل اليوم مناقشة قانون تقنين وضع اليد

تستكمل اليوم لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في اجتماعها، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشة مشروع قانون بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمقدم من الحكومة بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه في جلسة أول أمس الإثنين.

مناقشة تقنين وضع اليد

وخلال اجتماع أمس أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لتقنين وضع اليد عبر آلية واضحة وإجراءات منضبطة.

تحديد أسعار تقنين وضع اليد لمواجهة الفساد

وأشار رئيس محلية النواب، إلى أهمية التنظيم، لمواجهة الفساد، وتحديد التسعير بما يحقق السلم المجتمعي، وتحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن.

مطالب بوضع آلية تسعير تقنين وضع اليد

وشدد النائب على الحكومة ضرورة وضع آلية التسعير بالتنسيق مع المحافظات، لإنهاء ملف تقنين وضع اليد عبر تحركات منظمة حتى يحقق القانون أهدافه.

مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية عبر آليات تغلق الملف وتنهي الأزمة بشكل نهائي، مشيرًا إلى متابعة اللجنة التحركات على الأرض بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

إصدار لائحة قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة

وطالب النائب، بضرورة إصدار لائحة تنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، قابلة للتطبيق على أرض الواقع، منتقدا عدم ورود التسعير في القانون.

وقال النائب: لا أثق أن اللائحة التنفيذية ستحقق المستهدف، لأن من يضعها لا يضع في الاعتبار ما يحدث على أرض الواقع.

ودعا إلى أهمية حصر المباني، ووضع معايير التسعير بما يوفر قاعدة معلوماتية واضحة ودقيقة.



ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يقضي بفتح باب تقنين وضع اليد.

تفاصيل مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة

ويتضمن مشروع القانون 4 مواد إصدار بخلاف 14 مادة أساسية، تنظم ضوابط تقنين وضع اليد، والتي يقضي التشريع بإنشائها في كل المحافظات، والتي تتولى تلقي الطلبات وفحصها.

ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لمشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، خلال شهر من التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة 6 أشهر في تلقي طلبات تقنين وضع اليد، مع جواز مدها لفترة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

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