المستشفى الجوى التخصصى يستضيف خبيرا عالميا فى طب أمراض مخ وأعصاب الأطفال

يستضيف المستشفى الجوى التخصصى الدكتور ماساشي أوجاساورا ( يابانى الجنسية ) إستشارى طب مخ وأعصاب الأطفال – المركز القومى للأعصاب بطوكيو فى الفترة من 18 وحتى 28 يناير 2025.

مواعيد استقبال الحالات

ويستقبل المستشفى الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير يومى الإثنين والخميس من كل أسبوع من الساعة الحادية عشر وحتى الساعة الواحدة.

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