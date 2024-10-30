المستشفى الجوى التخصصى تستضيف خبيرا عالميا فى جراحات العظام

تستضيف المستشفى الجوى التخصصى الدكتور فالتر ماركوس ( ألمانى الجنسية ) استشارى جراحات العظام قدم وكاحل بمستشفى شون كلينك بمدينة ميونخ بألمانيا، فى الفترة من 10 وحتى 12 نوفمبر القادم.

وتستقبل العيادات التحضيرية الراغبين فى العرض على الخبير يومى ( الأحد والثلاثاء ) أسبوعيا وحتى 05/11/2024.

الثلاثاء من الساعة 3 مساءًا إلى الساعة 5 مساءًا.

الأحد من الساعة 7 مساءًا إلى الساعة 10 مساءًا.

الاستعلام على رقم تليفون: 19448 – 01009210164 – 01140339148.