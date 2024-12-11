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رياضة

إنفانتينو: كرة القدم تقرب الشعوب وكأس العالم 2034 سيكون مميزا

انفانتينو
انفانتينو

تحدث جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن كأس العالم 2034 قبل الإعلان رسميا عن مستضيف البطولة.

وقال إنفانتينو في المؤتمر الصحفي خلال كونجرس الفيفا: كرة القدم تقرب العالم فهي أكبر بطولة كما تمثل احتفالية كبرى لكل الشعوب.

وأضاف: كأس العالم هي أكبر بطولة في كرة القدم وهي احتفالية كبرى لكل الشعوب والعالم يمر في نزاعات وحروب ولكن وحدها كرة القدم هي القادرة على جمع الشعوب.

واختتم: كأس العالم 2034 سيكون رائعا بلا شك وأنا سعيد لهذا الإجماع الكامل من كل الاتحاداتز

رحلة 434 يومًا لملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

اللافت أن رحلة السعودية نحو الترشح لاستضافة المونديال انطلقت في وقت قياسي يزيد على العام بشهرين، حيث بدأت الرحلة يوم 4 أكتوبر 2023 عندما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن نية المملكة الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم.

وجاء إعلان الاتحاد السعودي بعد الدعوة التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لدول قارتي آسيا وأوقيانوسيا لتقديم عروضها لاستضافة كأس العالم 2034.

وفي يوم 9 أكتوبر من العام ذاته أرسل الاتحاد السعودي خطاب طلب ترشح المملكة العربية السعودية الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتواصلت الرحلة لتصل إلى محطتها الجديدة في 1 مارس 2024، عندما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إطلاق الهوية الرسمية الخاصة بملف ترشح المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA 2034.

وحملت الهوية شعار "معًا. ننمو." (Growing. Together.)، وتم الكشف عن الهوية البصرية، والشعار اللفظي الخاصة بملف الترشح، إلى جانب الموقع الإلكتروني الرسمي.

 

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