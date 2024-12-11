الفيفا والكاف يهنئان أبو ريدة على فوزه برئاسة اتحاد الكرة

اتحاد الكرة، تقدم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، والجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بالتهنئة للمهندس هاني أبو ريدة، عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف، لانتخابه هو وقائمته لقيادة اتحاد الكرة المصري خلال السنوات الأربعة المقبلة وحتى عام ٢٠٢٨.

وقال إنفانتينو في خطابه لرئيس اتحاد الكرة المصري الجديد، إنه يثق في أن خبرته وقيادته ستقود الكرة المصرية واللعبة الشعبية الأولى إلى التطور والتقدم، وأن وجوده على رأس قيادة الكرة في مصر، ستساعد الفيفا على تحقيق أهدافها في تطوير اللعبة في مصر، وأبواب الفيفا مفتوحة دائمًا أمامه لمناقشة أي تطوير في كرة القدم مستقبلًا بخوص الكرة المصرية.

أضاف إنفانتينو، أنه يود كذلك تهنئة نائب الرئيس ومجلس الإدارة المنتخب الجديد لكرة القدم المصرية، متمنيا أن يساعد هذا المجلس في مواجهة جميع التحديات المقبلة والنجاح في قيادة الكرة المصرية للوصول إلى وضعها المميز مستقبلًا.

تهنئة الكاف لأبو ريدة

فيما أكد موتسيبي رئيس الكاف في خطابه للمهندس هاني أبو ريدة، أنه يتوجه بالتهنئة لكافة أعضاء مجلس الإدارة المنتخب الجديد، مشددًا على أن كرة القدم المصرية والأفريقية، تسعد بوجود شخص مثل أبو ريدة معها يمتلك كل هذه الخبرات والطموح.

أضاف موتسيبي أنه يود شكر أبو ريدة بشكل شخصي على كافة النصائح التي حصل عليها منه طوال السنوات الماضية، وأنه يتطلع لمزيد من العمل المتواصل مستقبلًا، من أجل تطوير كرة القدم في مصر وقارة أفريقيا.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة، اليوم الأربعاء، أولى اجتماعاته الرسمية، لمناقشة عدد من الملفات العاجلة، وبدء إعادة تنظيم بيت الكرة المصرية من الداخل.

وبدأ اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة في تمام الحادية عشر صباح اليوم الأربعاء.

تكليف لجان الاتحاد بتسيير الأعمال

وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري، أنه من المؤكد أن يكلف مجلس الجبلاية في جلسة اليوم كافة اللجان داخل الاتحاد بتسيير الأعمال، لحين إعادة تشكيلة وهيكلة جميع اللجان العاملة داخل اللجان وأبرزها لجان الحكام وشئون اللاعبين والمسابقات والتسويق والقطاعات والشئون القانونية والانضباط والاستئناف وغيرها من اللجان.

وافقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بشكل رسمي، على تنصيب هاني أبو ريدة رئيسًا لاتحاد الكرة لدورة انتخابية جديدة تستمر حتى ختام المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

عمومية تاريخية في اتحاد الكرة

وشهدت الجمعية العمومية التي أقيمت في مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، حضورًا تاريخيًّا من جانب أعضاء الجمعية العمومية، حيث حضر 111 ناديًا من أصل 134 لهم حق الحضور والتصويت.

تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة

وضمت قائمة هانى أبو ريدة كلًّا من، خالد الدرندلى نائبًا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبو زهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر، وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم في قائمة الاحتياط تحسبًا لاستبعاد أي من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا وهيام بركة.

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