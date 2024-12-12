تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديس هيورمينا السائح

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس الأنبا هورمينا السائح.

قصة القديس هيورمينا السائح

وُلِدَ القديس هيورمينا السائح في البهنسا من أبوين بارين، فربياه على الآداب المسيحية. وفي حداثته خرج ليرعى غنم أبيه فظهر له الرسولان بطرس ويوحنا ودعياه للسيرة الرهبانية فأطاعهما وصعد إلى دير الأنبا يعقوب، وتقابل مع رئيس الدير وطلب منه أن يعلّمه السيرة الرهبانية.

وبعد فترة لبس إسكيم الرهبنة فازداد في النعمة والجهاد الروحي، وكان مثابرًا على النسك والصلوات، ثم مضى إلى البرية الداخلية حيث وجد نخلة وعين ماء فمكث في ذلك الموضع مدة من الزمان، التقى فيها ببعض الآباء السواح القديسين، وأخيرًا انتقل إلى شمال مدينة قاو (: مدينة قديمة مازالت موجودة بمركز البدارى محافظة أسيوط باسم " قاو النواورة ") بالجبل الشرقي، وعاش هناك في جهاد شاق وكان يعمل ميطانيات كثيرة حتى ضعف جسده وكلَّت عيناه، فلم يحتمل الشيطان وأثار عليه حروبًا كثيرة، وكان ملاك الرب ينقذه منها.

وعند نياحته حضر صديقاه القديس أباهور والقديس يوساب والآباء الذين كانوا في ذلك الجبل، وتباركوا منه واستودع روحه الطاهرة في يدي الرب الذي أحبَّه، ثم صلوا عليه وكفنوه، ودفنوه بإكرام جزيل بالكنيسة التي بقاو، وأظهر الله من جسده الطاهر آيات كثيرة. ومازال يوجد باسم القديس هورمينا دير بحري قاو بناحية عزبة الأقباط مركز البداري بمحافظة أسيوط، وبه جسد القديس.

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