الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي: طرح 4 شركات للقوات المسلحة في البورصة "وطنية" و"صافي" و"سايلو فودز" و"شيل أوت"

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء
ads

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء،  قال الدكتور مصطفي مدبولي  رئيس الوزراء  خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، إنه سيتم طرح عدد من شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية، من بينها شركات "وطنية"، "صافي"، "سايلو فودز"، و"شيل أوت".

الشركات المقرر طرحها في البورصة 
الشركات المقرر طرحها في البورصة 

 وأضاف مدبولي أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز الشفافية وتعميق دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المؤتمر الصحفي الأسبوعي شركات القوات المسلحة وطنية صافي سايلو شيل أوت مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يكشف أهمية خط الرورو بالنسبة لمصر

رئيس الوزراء: مصر تدعم وحدة الأراضي السورية وموقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية

شركة النصر، مجلس الوزراء يستعرض عودة قلعة صناعة السيارات في مصر (فيديو)

رئيس الوزراء: المنتدى الحضري ثاني أكبر حدث تنظمه الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ

مؤتمر صحفي بشأن المنتدى الحضري العالمي بحضور رئيس الوزراء (بث مباشر)

أول تعليق من رئيس الوزراء على شائعة تلوث مياه الشرب

رئيس الوزراء: الطاقة الاستعابية للفصل الواحد لا تتعدى 50 طالبا بجميع المدارس

قرار عاجل من رئيس الوزراء للقضاء على أزمة نقص الأدوية بالسوق

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء 11 ديسمبر 2024

الفتح السعودي يرسل للزمالك قيمة الشرط الجزائي بعقد جوميز

تعرف على المدرب الأقرب لتدريب الزمالك بعد رحيل جوميز

8 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم، تعرف عليها

الفصائل المسلحة في سوريا تحرق قبر حافظ الأسد باللاذقية (فيديو)

وجَّه رسالة قوية لنتنياهو، توفيق عكاشة يكشف مصير سوريا ومخطط إسرائيل القادم بدولة عربية

مدبولي: طرح 4 شركات للقوات المسلحة في البورصة "وطنية" و"صافي" و"سايلو فودز" و"شيل أوت"

اتحاد الكرة يقبل استقالة لجنة الحكام ومسئول مؤقت لحين تعيين خبير أجنبي

منوعات

المزيد

اختفى في لبنان قبل 9 أشهر، العثور على جثة شاب أردني بسوريا

عالم روسي يدعو للحد من مدة الرحلات الفضائية لهذا السبب

تحليل الجينات ينفي صلة أحد المفرج عنهم من صيدنايا بعشيرة أردنية

سيلينا جوميز: أريانا جراندي تواصلت معي بعد ترشيحي لجوائز جلولدن جلوب

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البوري والمرجان والسبيط في سوق العبور

سعر الأرز اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 في الأسواق

وزير العمل يُعلن عن وظائف جديدة في السعودية.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

المزيد

انفوجراف

مفقودون ووفيات وناجون ومشاهد إنسانية.. ماذا حدث في حادث غرق ميكروباص الإبراهيمية؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة غريبة حدثت في بيت ابن حنبل، عندما صلى الشافعي الفجر بغير وضوء

علينا ألا نبرر أخطاءنا، علي جمعة: إصلاح النفس أولى من الانغماس في أمر العامة

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان (1 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية