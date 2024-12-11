مدبولي: مصر تركز على وحدة الأراضي السورية وتدعو الشعب السوري للحفاظ على مؤسسات دولته

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة: "كل اهتمام مصر هو وحدة الأراضي السورية والحفاظ على مؤسسات الدولة هناك".

وأكد مدبولي: "نطالب الشعب السوري بالحفاظ على وحدة أراضيه والعمل على استقرار مؤسسات دولته".

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