الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

مدبولي: مصر تركز على وحدة الأراضي السورية وتدعو الشعب السوري للحفاظ على مؤسسات دولته

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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قال الدكتور مصطفي مدبولي  رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة: "كل اهتمام مصر هو وحدة الأراضي السورية والحفاظ على مؤسسات الدولة هناك". 

وأكد مدبولي: "نطالب الشعب السوري بالحفاظ على وحدة أراضيه والعمل على استقرار مؤسسات دولته".

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي المؤتمر الصحفي الأسبوعي العاصمة الإدارية الجديدة الاراضي السورية الشعب السورى

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