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حوادث

أسرة أصغر دلفيري تنتظر جثمانه أمام مشرحة مستشفى الشهداء بالمنوفية

الطالب عمار والمعروف
الطالب عمار والمعروف إعلاميا بأصغر دليفري

تنتظر أسرة الطالب عمار والمعروف إعلاميًّا بأصغر دليفري في المنوفية أمام مشرحة مستشفي الشهداء بمحافظة المنوفية انتظارًا لخروج الجثمان من التغسيل.

أصغر دليفري في المنوفية

وكانت نيابة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية صرحت بدفن جثمان الطالب عمار أحمد ابن مدينة الشهداء التابعة لمحافظة المنوفية والمعروف إعلاميّا بأصغر دليفري في المنوفية وذلك بعد وفاته بصورة مفاجئة.

وكانت قد سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية إثر وفاة عمار أصغر دليفري في المنوفية.

أزمة صحية مفاجأة

وكان قد نعى عدد من أهالي مدينة الشهداء بالمنوفية، عمار أحمد منصور، الذي عُرِف بأصغر دليفري بمحافظة المنوفية بالعجلة، وذلك للمساهمة في الانفاق على جدته، والمساعدة في تجهيز شقيقته، فضلًا عن أن وفاة عمار جاءت  نتيجة أزمة صحية مفاجأة، وتوفي داخل المستشفى وفشلت محاولات إنقاذ حياته.

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محافظة المنوفية المنوفية مستشفى الشهداء مدينة الشهداء أزمة صحية

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