رسالة الكاتب الصحفي يحيى قلاش للصحفيين قبل أيام من انعقاد المؤتمر العام السادس

قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، في دعوته للمشاركة في مؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين: "لو علم زملائي قيمة حضورهم في المؤتمر السادس ومشاركتهم في أي لقاء يجمعهم للحوار حول قضاياهم وهمومهم ما تخلف منهم أحد".

رسالة يحيى قلاش للصحفيين

وأضاف في رسالته:" لو علم زملائي ما تحققه - ما يطلق عليه بعضنا- "المكلمة" من تقاربنا وتآلفنا وتآزرنا وتأثيرنا ما تخلف أحد، لو علم زملائي ما تركته المؤتمرات الخمسة السابقة التي عقدت على مدى عقود من تأثير ومن تراكم إيجابي- رغم سوء الحال والأحوال الآن- والذي يحملهم مسئولية أكبر ما تخلف منهم أحد".

قيمة المؤتمر العام السادس للصحفيين

وتابع:" لو قرأ وأمعن وبحث كل مختلف من زملائي حول قيمة المؤتمر السادس في تاريخ النقابة وأدرك أن من سُنن نقابة الرأي هو الاختلاف والمواجهة بالحوار حتى نرضى بالمشترك بيننا.. ما تخلف منهم أحد، لو علم زملائي ما يعنيه تجمعنا ولمتنا ووصول صوتنا وبلورة رؤيتنا وما يلقيه ذلك في روع الآخرين والمتربصين ما تخلف أحد".

مواقف الصحفيين الموحدة رغم اختلافهم



وقال:" لو أدركنا أن اختلافها هو مصدر قوتنا وأن وحدتنا هي شرط وجودنا وأن المحارب يشدّ ازر المفاوض ما تخلف منا أحد، تاريخ النقابة يعطينا الدروس، وأنا من جيل تابع كيف ساند النقيب وشيخ الصحفيين حافظ محمود النقيب كامل زهيري( رغم اختلافهما) عندما وقف يعارض قرار الرئيس السادات بتحويل النقابة الي ناد حتى تراجع السادات. كما ساند النقيب كامل زهيري النقيب إبراهيم نافع (رغم اختلافهما) في مواجهة القانون ٩٣ لسنة ٩٥ حتي سقط القانون".

وأضاف:" كم اختلفنا، وكم اتفقنا، لكننا أبدا لم نهرب من مواجهة او حوار، ولم يعط أحدًا فينا ظهره للنقابة أو لأي حدث كبير جرى فيها تحت أي مبرر.لعل رسالتي تصل لزملائي الذين أوكد لهم أن مكاننا الطبيعي هو تجمعنا بلا تمييز أو تصنيف داخل البيت النقابي".



وتابع:"لا يمكن أن نشعر بالدفء في غربة وبرودة العالم الافتراضي الذي فيه نقسوا على انفسنا وتحتد لهجتنا، وفيه أيضًا يموت حوارنا قبل أن يولد في فضاء لا صوت فيه ولا صدى.!!

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