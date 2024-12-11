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أخبار مصر

معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية في ضيافة أحد البنوك

معرض ديارنا للحرف
معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية في أحد البنوك بمشاركة 21 عارضا وعارضة، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين الوزارة والبنك.

فعاليات معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية

وشهد افتتاح المعرض قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وقيادات البنك، حيث تعد هذه أولى انطلاقات المعرض في قطاع البنوك.

وأكد رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض أن المعرض يأتى انطلاقه لسلسلة معارض بالبنوك تستهدف فتح أسواق جديدة لتسويق إنتاج الأسر المنتجة وتزامنا مع الاحتفالات بالأعياد. 

 وأشار  مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المعرض الذى استمر على يومين وجد إقبالا واسعا وإشادة  بالمعروضات المتميزة  من الاكسسوارات وأشغال الكروشيه والتريكو وشنط الجلد المتميزة  وأشغال النحاس  والمفروشات، كذلك الاكسسوار المنزلي والديكورات المتنوعة من اللوحات الفنية  ومنتجات الاخشاب والعاج، كذلك أنواع  السجاد والكليم، حيث الجودة والخامات المتميزة والتصميمات المستوحاة من الثراث المصرى الأصيل. 

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