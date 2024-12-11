النيابة تحقق في اتهام موظف بحي العجمي بتقاضي رشوة

تجري نيابة الدخيلة غرب الإسكندرية، تحقيقاتها في البلاغ رقم ٩٥٨٥ لسنة ٢٠٢٤، والذي يتهم أحد الموظفين بـ حي العجمي بتقاضي مبلغ مالي نظير إنهاء تراخيص إعلان لمعمل تحاليل طبية، دون وجه حق وعلى سبيل الرشوة وعلى أن يتم دفع هذا المبلغ سنويا عند تجديد تراخيص الإعلان.

التحقيق في تقاضي موظف لرشوة بحي العجمي

وأفاد البلاغ بأنه عند قيام المعمل بالتقدم للسير في الإجراءات القانونية اللازمة لعمل إعلان على واجهة المعمل ودفع المبلغ الذي طلب منه بإيصال رسمي طبقا للقانون، ثم جرى تغريمه رغم سيره في الإجراءات ودفع المبلغ المطلوب بإيصال رسمي، وعقب تغريمه جرى اتصال من موظف بالحي يطلب مبلغ مالي نظير إنهاء الترخيص وقدر المبلغ المالي بـ٨ آلاف جنية على أن يتم دفعه سنويا على سبيل الرشوة.

رشوة لكبار مسئولي حي العجمي

وأوضح البلاغ أن الموظف قال إن المبلغ الذي سيحصل عليه ليس له لوحده ولكنه لكبار مسئولي، وموظفي حي العجمي حتى لا يعترض أحد بعد ذلك، وفند المحضر أسماء ٥ منهم بخلاف هذا الموظف، وجرى تقديم تسجيل صوتي ضمن البلاغ وتفريغه.

وسرد البلاغ تفاصيل متابعة موظف الحي لسير الرخصة حتى حصولهم عليها بعد دفع المطلوب قانونا في محافظة الإسكندرية بإيصالات رسمية، وقيام هذا الموظف بالاتصال مرة أخرى للحصول على مبلغ الرشوة عقب إصدار التراخيص اللازمة، وأفاد بأنه قد تم إبلاغ الرقابة الإدارية في هذا الشأن للتحرك.

إنذار على يد محضر للمحافظ

وجرى إرفاق تسجيلات صوتية للمتهم وفيديوهات خلال التحقيقات، كما جرى إرسال إنذار على يد محضر إلى محافظ الإسكندرية لكونه الرئيس الأعلى والمباشر لمسئولي حي العجمي.

وقررت النيابة طلب تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة، وبيان حالة عن الموظف المتهم واستجوابه.

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