الجمعة 06 ديسمبر 2024
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مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين صدمتهم سيارة مسرعة في "زفة" بالعجمي

حادث دهس سيارة بالعجمي،
حادث دهس سيارة بالعجمي، فيتو

لقي شاب مصرعه وأصيب اثنين آخرين،  في حادث دهس سيارة ربع نقل كانت مسرعة بطريق الإسكندرية مطروح بالعجمي غرب الإسكندرية وتحمل جهاز عروسين وتسير في زفه، وتمكن سائقو السيارات الأجرة من إيقاف السيارة المتسببة في الدهس والقبض عليه وعلى من معه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية،  تلقت إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، بورود بلاغ يفيد بقيام سيارة ربع نقل بدهس عدد من الأشخاص ووجود وفيات ومصابين بطريق الإسكندرية مطروح بالعجمي بيطاش ووجود تجمهر من الأهالي بعد إلقاء القبض عليه واستيقافه بواسطة سيارات الأجرة.

توجهت قوة أمنية برفقة سيارات الإسعاف، وتبين قيام سائق سيارة ربع نقل بالسير مسرعًا صدم شخص يدعى رامي. ع. ش ٤١ عامًا، بطريق الإسكندرية مطروح أمام الحديد والصلب مما أدى لوفاته وذلك عقب مطاردة سيارات الأجرة له بعد صدم شخصين آخرين أحدهم في حالة خطرة أمام مدخل البيطاش، أثناء سيره في زفة لأجهزة عروسين، وقام الأهالي باستيقاف السيارة والقبض على السائق ومن معه.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العجمي والمتوفى بمشرحة المستشفى. 

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