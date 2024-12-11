بحضور كامل العدد، عرض "حاوريني يا كيكي" للمخرجة بتول عرفة بالسعودية (صور)

حقق العرض المسرحي "حاوريني يا كيكي" للمخرجة بتول عرفة، والذي قدم على مسرح محمد العلى، ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية نجاحًا كبيرًا.

عرض مسرحية حاوريني يا كيكي

وشهد العرض المسرحي حضور السفير ضياء الدين حماد، الممثلة منة شلبي والممثلة شيرين رضا والمنتج حمدي بدر، والسيناريست عمرو سمير عاطف، والشاعر خالد تاج الدين.

المخرجة بتول عرفة

ومن جانبها عبرت المخرجة بتول عرفة عن سعادتها بردود الأفعال على العرض المسرحي من الجمهور السعودي، خاصة وأن المسرحية منذ بداية عرضها رفعت شعار كامل العدد، حيث بيعت كل تذاكر الحفلات على مدار فترة العروض من ٤ وحتى ٨ ديسمبر الجاري.

وقدمت المخرجة بتول عرفة مسرحية "حاوريني يا كيكي" بعد النجاح الذي حققته من قبل في ٣ عروض مسرحية وهي "الليلة الكبيرة"، “مبروك جالك ولد”، "شحاتين أكاديمي".

أبطال مسرحية حاوريني يا كيكي

ومسرحية "حاوريني يا كيكي" من بطولة النجمات، دينا الشربيني، وهالة صدقى، ورانيا يوسف، ويشارك في البطولة، كل من النجوم دياب، وأوس أوس وأحمد عبد الوهاب وأحمد سلطان وأحمد عبد الهادى.

والعرض من تأليف هانى الطمبارى، والأغاني من كلمات خالد تاج الدين وألحان كريم عرفة والتوزيع الموسيقي لـ أيمن التركي وأزياء أميرة صابر ومن إخراج بتول عرفة.

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