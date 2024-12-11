الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بحضور كامل العدد، عرض "حاوريني يا كيكي" للمخرجة بتول عرفة بالسعودية (صور)

مسرحية حاوريني يا
مسرحية حاوريني يا كيكي، فيتو

حقق العرض المسرحي "حاوريني يا كيكي" للمخرجة بتول عرفة، والذي قدم على مسرح محمد العلى، ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية نجاحًا كبيرًا. 

عرض مسرحية حاوريني يا كيكي 

وشهد العرض المسرحي حضور السفير ضياء الدين حماد، الممثلة منة شلبي والممثلة شيرين رضا والمنتج حمدي بدر، والسيناريست عمرو سمير عاطف، والشاعر خالد تاج الدين.

المخرجة بتول عرفة 

ومن جانبها عبرت المخرجة بتول عرفة عن سعادتها بردود الأفعال على العرض المسرحي من الجمهور السعودي، خاصة وأن المسرحية منذ بداية عرضها رفعت شعار كامل العدد، حيث بيعت كل تذاكر الحفلات على مدار فترة العروض من ٤ وحتى ٨ ديسمبر الجاري.

وقدمت المخرجة بتول عرفة مسرحية "حاوريني يا كيكي"  بعد النجاح الذي حققته من قبل في ٣ عروض مسرحية  وهي "الليلة الكبيرة"، “مبروك جالك ولد”، "شحاتين أكاديمي". 

أبطال مسرحية حاوريني يا كيكي 

ومسرحية "حاوريني يا كيكي" من بطولة النجمات، دينا الشربيني، وهالة صدقى، ورانيا يوسف، ويشارك في البطولة، كل من النجوم دياب، وأوس أوس وأحمد عبد الوهاب وأحمد سلطان وأحمد عبد الهادى.

والعرض من تأليف هانى الطمبارى، والأغاني من كلمات خالد تاج الدين وألحان كريم عرفة والتوزيع الموسيقي لـ أيمن التركي وأزياء أميرة صابر ومن إخراج بتول عرفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عرض مسرحية حاوريني يا كيكي المخرجة بتول عرفة أبطال مسرحية حاوريني يا كيكي مسرحية حاوريني يا كيكي بتول عرفة فعاليات موسم الرياض

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء 11 ديسمبر 2024

الفتح السعودي يرسل للزمالك قيمة الشرط الجزائي بعقد جوميز

تعرف على المدرب الأقرب لتدريب الزمالك بعد رحيل جوميز

8 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم، تعرف عليها

الفصائل المسلحة في سوريا تحرق قبر حافظ الأسد باللاذقية (فيديو)

اتحاد الكرة يقبل استقالة لجنة الحكام ومسئول مؤقت لحين تعيين خبير أجنبي

وجَّه رسالة قوية لنتنياهو، توفيق عكاشة يكشف مصير سوريا ومخطط إسرائيل القادم بدولة عربية

1628 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في الصاغة

منوعات

المزيد

اختفى في لبنان قبل 9 أشهر، العثور على جثة شاب أردني بسوريا

عالم روسي يدعو للحد من مدة الرحلات الفضائية لهذا السبب

تحليل الجينات ينفي صلة أحد المفرج عنهم من صيدنايا بعشيرة أردنية

سيلينا جوميز: أريانا جراندي تواصلت معي بعد ترشيحي لجوائز جلولدن جلوب

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البوري والمرجان والسبيط في سوق العبور

سعر الأرز اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 في الأسواق

وزير العمل يُعلن عن وظائف جديدة في السعودية.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

المزيد

انفوجراف

مفقودون ووفيات وناجون ومشاهد إنسانية.. ماذا حدث في حادث غرق ميكروباص الإبراهيمية؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة غريبة حدثت في بيت ابن حنبل، عندما صلى الشافعي الفجر بغير وضوء

علينا ألا نبرر أخطاءنا، علي جمعة: إصلاح النفس أولى من الانغماس في أمر العامة

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان (1 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية