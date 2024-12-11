توصيات جلسة نقاشية للتنسيقية حول أثر الدعم على كفاءة الإنفاق العام

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول "أثر الدعم على كفاءة الإنفاق العام"، بحضور الدكتور مصطفى بدرة والكاتب الصحفي مصباح قطب.

وأكد الحضور أن التنسيقية تعمل على عقد ورش العمل لمناقشة القضايا التي تؤثر في المواطن المصري، كما أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات للأحزاب والكيانات السياسية لمناقشة القضايا المطروحة على الساحة السياسية ومن بينها قضية تحويل الدعم ومعالجة التضخم وضبط الأسواق، ودعا الحضور إلى تكاتف المجتمع المدني والأحزاب والكيانات والنقابات لمناقشة القضايا التي تمس المواطن المصري وتؤثر على احتياجاته.

وأوضح الحضور أن الهدف من الدعم هو خفض نسب الفقر وهو مالم يحدث منذ ٤٠ عاما بما يؤكد وجود مشكلة في هيكلة منظومة الدعم بشكل عام، مؤكدين أن ملف الدعم النقدي شهد بعض المشاكل بسبب الأحداث الدولية وتداعياتها المؤثرة على سلة الغذاء العالمية، علاوة على أن الكثير من بنود الدعم الموجودة في الموازنة يستفيد بها بعض المحافظات دون غيرها.

تحويل الدعم إلى النقدي

وأوضحوا أن فكرة تحويل الدعم إلى النقدي حاليًا، لا يمكن تطبيقها بشكل فوري في ظل معدلات التضخم فلا يمكن ضخ كل هذه المبالغ والسيولة في الأسواق مباشرة، مشيرين إلى أنه لابد من حوكمة منظومة الدعم بشكل كامل لاحكام السيطرة عليها وضمان وصول الدعم لكل المستحقين.

وأوضح الحضور أن تكافل وكرامة من النماذج المهمة التي تعمل بنظام ومنطق ومدروس ومنظومة متكاملة لتحديد مستحقي الدعم من عدمه، والحد من تنويع مصادر الحصول على الدعم على حساب مواطن آخر يحرم من الدعم، وذكر الحضور أن هناك حوالي 70 مليون مواطن يصرف الدعم وهو أمر غير منطقي في ظل برامج التنمية التي تقدمها الدولة بما يؤكد أن هناك عدد كبير غير مستحق للدعم ويصرف الدعم، على الرغم من وجود فئات مستحقة لا يوجد لها تعريف قانوني ومحرومين من الدعم، مؤكدين أنه لابد من وضع الدعم في إطاره الأوسع، وهناك بنود في الموازنة لابد من النظر فيها من جديد.

حجم الدعم في الموازنة العامة

وأشار الحضور إلى أن الدعم الموجود في الموازنة وصل إلى ٦٤٠ مليار جنيه، لافتين إلى أن الدولة ستبدأ بتجربة فكرة تحويل الدعم بشكل تجريبي، مقترحين أن يبدأ تحويل الدعم إلى نقدي في محافظتين، على أن تكون بورسعيد واحدة منهما، والأخرى من الصعيد، لمعرفة نتيجة التجربة بشكل عملي.

وأوصوا بضرورة وجود منظومة إلكترونية متكاملة لمنع وقوع أخطاء في تحويل الدعم، فعلى سبيل المثال المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة يمكن البدء بهم لوجود قاعدة بيانات كاملة ومحكمة يمكن الاستناد إليها.

أدار الجلسة النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة كلًا من النائبة مارسيل سمير، والنائب نادر مصطفى، عضوا مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة نهي الشريف والنائب أحمد فوزي عضوا مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومن أعضاء التنسيقية شارك كلًا من إسراء طلعت، أسامة الرفاعي، إسلام عمر، إيمان عبد الصمد، حسام الجمل، حنان وجدي، علي حسين، علي فؤاد، مؤمن سليم، مارك مجدي، محمد أبوالنجا، محمد الصعيدي، محمد نبيل، يوسف الحسيني.

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